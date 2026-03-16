От 50 до 60 народных депутатов партии “Слуга народа” написали заявления об увольнении. Причиной послужила “низкая зарплата”, которая составляет 50 тысяч гривен. Об этом заявил нардеп Александр Юрченко во время одного из телеэфиров.
“Насколько я знаю, несколько десятков депутатов уже написали заявления, хотят уйти, сложить мандат. Это 50-60” — сказал Юрченко.
На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о депутатах фракции “Слуга народа”, он ответил утвердительно.
Кроме того, у него спросили о том, в чем заключается причина такого количества депутатов, которые хотят сложить мандат. Он ответил, что желанием уйти движет слишком длинная каденция парламента и “усталость”.
“Длинная каденция, что-то там не устраивает, устали, низкая зарплата — 50 тысяч гривен. Ну разные причины”, — сказал Юрченко.