От 50 до 60 народных депутатов партии “Слуга народа” написали заявления об увольнении. Причиной послужила “низкая зарплата”, которая составляет 50 тысяч гривен. Об этом заявил нардеп Александр Юрченко во время одного из телеэфиров.

“Насколько я знаю, несколько десятков депутатов уже написали заявления, хотят уйти, сложить мандат. Это 50-60” — сказал Юрченко.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о депутатах фракции “Слуга народа”, он ответил утвердительно.

Кроме того, у него спросили о том, в чем заключается причина такого количества депутатов, которые хотят сложить мандат. Он ответил, что желанием уйти движет слишком длинная каденция парламента и “усталость”.