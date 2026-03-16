Сьогодні, 10:00

Через низьку зарплату близько 60 нардепів “Слуги народу” написали заяви про звільнення

От 50 до 60 народных депутатов партии “Слуга народа” написали заявления об увольнении. Причиной послужила “низкая зарплата”, которая составляет 50 тысяч гривен. Об этом заявил нардеп Александр Юрченко во время одного из телеэфиров.

“Насколько я знаю, несколько десятков депутатов уже написали заявления, хотят уйти, сложить мандат. Это 50-60” — сказал Юрченко. 

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о депутатах фракции “Слуга народа”, он ответил утвердительно. 

Кроме того, у него спросили о том, в чем заключается причина такого количества депутатов, которые хотят сложить мандат. Он ответил, что желанием уйти движет слишком длинная каденция парламента и “усталость”. 

“Длинная каденция, что-то там не устраивает, устали, низкая зарплата — 50 тысяч гривен. Ну разные причины”, — сказал Юрченко.





