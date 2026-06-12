Мінкульт планує розширити програму "Тисячовесна" на українські книжки та онлайн-ігри

Проєкт підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" у 2027 році планують розширити на дві додаткові категорії – книги та онлайн-ігри.
Відповідні зміни вже передбачили в бюджетній декларації, заявила міністерка культури та віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна під час "Книжкового арсеналу", пише "Інтерфакс-Україна".
Вона додала, що планує сприяти збільшенню бюджету проєкту на декілька мільярдів гривень.
"Але це стане можливим лише, коли держава скаже: ось умови для створення українського культурного продукту. А представники української культурної спільноти будуть готові взяти на себе цю відповідальність і почати створювати.
Програма не "взлетить", якщо держава створить рамку, а зі зворотного боку не буде енергії, запиту і запалу конвертувати ці кошти в якісний культурний продукт", – вважає Бережна.
За словами міністерки, цьогоріч на участь у проєкті вже подали дуже багато заявок, серед яких є "класні й амбітні".
Нагадаємо, з квітня Міністерство культури розпочало програму "Тисячовесна", яка раніше мала назву "1000 годин українського контенту".
Наразі проєкт підтримує сім категорій культурного продукту:
- ігрові фільми та серіали;
- неігрові (документальні) фільми та серіали;
- анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії;
- сучасну музику;
- перформативне мистецтво;
- візуальне мистецтво;аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж.
Прийом заявок на участь у програмі завершився 28 травня. Виплати на покриття витрат для створення контенту почнуть надходити до вересня 2026 року.
"Тисячовесна" передбачає, що з авторами контенту укладатимуть договір, за яким усі майнові права на створений культурний продукт перейдуть державі.
Загалом на програму з державного бюджету виділили 4 мільярди гривень.