Мінкульт планує розширити програму "Тисячовесна" на українські книжки та онлайн-ігри

Проєкт підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" у 2027 році планують розширити на дві додаткові категорії – книги та онлайн-ігри.

Відповідні зміни вже передбачили в бюджетній декларації, заявила міністерка культури та віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна під час "Книжкового арсеналу", пише "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що планує сприяти збільшенню бюджету проєкту на декілька мільярдів гривень.

"Але це стане можливим лише, коли держава скаже: ось умови для створення українського культурного продукту. А представники української культурної спільноти будуть готові взяти на себе цю відповідальність і почати створювати. Програма не "взлетить", якщо держава створить рамку, а зі зворотного боку не буде енергії, запиту і запалу конвертувати ці кошти в якісний культурний продукт", – вважає Бережна.

За словами міністерки, цьогоріч на участь у проєкті вже подали дуже багато заявок, серед яких є "класні й амбітні".

Нагадаємо, з квітня Міністерство культури розпочало програму "Тисячовесна", яка раніше мала назву "1000 годин українського контенту".

Наразі проєкт підтримує сім категорій культурного продукту:

ігрові фільми та серіали;

неігрові (документальні) фільми та серіали;

анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії;

сучасну музику;

перформативне мистецтво;

візуальне мистецтво;аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж.

Прийом заявок на участь у програмі завершився 28 травня. Виплати на покриття витрат для створення контенту почнуть надходити до вересня 2026 року.

"Тисячовесна" передбачає, що з авторами контенту укладатимуть договір, за яким усі майнові права на створений культурний продукт перейдуть державі.

Загалом на програму з державного бюджету виділили 4 мільярди гривень.

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