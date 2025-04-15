"Кэшбек от Милованова" или достойная оплата. Разбираем громкий кейс с гонорарами вице-премьера Свириденко

Можливо, тому, що місячна оплата праці міністерки в рази перевищує зарплати професорів у топових державних вузах. Можливо, хтось побачив у таких великих гонорарах спробу легалізувати доходи…

Злі язики з медійної обойми п'ятого президента навіть почали стверджувати, що оплата Свириденко – це свого роду "національний кешбек" від президента КШЕ Тимофія Милованова за просування його в наглядові ради держпідприємств. А також мільйони доларів грантів від міжнародних партнерів, на які Мінекономіки закуповує аналітику і послуги в "Інституту КШЕ".

Виявилось, що 2024 року за шість місяців викладання в Київській школі економіки (КШЕ) Свириденко отримала три мільйони сто дві тисячі п'ятсот шість гривень.

Але, на відміну від красивого роману, замість того, щоб надихнутись, читачі реальної декларації Свириденко в Україні обурились.

Це могла б бути історія про "українську мрію". Старанна студентка з Чернігівщини будує публічну кар'єру, пробивається на вершину урядової вертикалі, йде викладати в приватний ВУЗ і – отримує мільйони за свої лекції.

Наприкінці такого мотиваційного роману головна героїня мала б звернутись напряму до читачів і сказати кожному: "Бачиш, це можливо! Навіть у нашій країні!".

Найцікавіше, що описаний сценарій насправді не вигадка. Це буквальний переказ біографії нинішньої першої віцепрем'єрки-міністерки економіки. Про урядовий злет Юлії Свириденко УП писала детальний текст, коли Юлії Анатоліївні пророкували крісло прем'єра.

А от про свої академічні досягнення віцепрем'єрка повідомила сама в рамках цьогорічної хвилі декларування.

Виявилось, що 2024 року за шість місяців викладання в Київській школі економіки (КШЕ) Свириденко отримала три мільйони сто дві тисячі п'ятсот шість гривень.

Але, на відміну від красивого роману, замість того, щоб надихнутись, читачі реальної декларації Свириденко в Україні обурились.

Можливо, тому, що місячна оплата праці міністерки в рази перевищує зарплати професорів у топових державних вузах. Можливо, хтось побачив у таких великих гонорарах спробу легалізувати доходи…

Злі язики з медійної обойми п'ятого президента навіть почали стверджувати, що оплата Свириденко – це свого роду "національний кешбек" від президента КШЕ Тимофія Милованова за просування його в наглядові ради держпідприємств. А також мільйони доларів грантів від міжнародних партнерів, на які Мінекономіки закуповує аналітику і послуги в "Інституту КШЕ".

"Українська правда" далека від такої манери безпідставних звинувачень, хоч би й з поваги до високого професійного рівня аналітичного підрозділу Київської школи економіки.

Тому ми звернулись по коментарі безпосередньо до учасників історії, розіслали відповідні запити, проаналізували документи і пропонуємо читачам та Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) спокійно в усьому розібратись.

Викладачка на мільйони

Почнімо з фактів. 22 березня Юлія Свириденко подала щорічну податкову декларацію за 2024 рік.

Судячи з неї, життя віцепрем'єрки за рік мало в чому змінилось: та ж маленька квартира у власності і більша, орендована, в Києві, ті ж дві квартири в Чернігові, та ж уживана BMW Х3 у користуванні.

Єдине, що змінилось відчутно з 2023-го – це гонорари за викладання.

Якщо два роки тому за свої послуги КШЕ Свириденко отримала трохи менше ніж 852 тисячі гривень, то в 2024-му сума гонорарів зросла більш як у три з половиною рази – до згаданих 3,1 мільйона гривень.

Постає логічне запитання: чи це багато для викладача? Подібних приватних вузів, які б активно залучали викладати урядовців, в Україні, по суті, немає.

Якщо ж порівнювати з державними, то гонорари Свириденко здаватимуться захмарними навіть у зіставленні із найкращими українськими вузами.

Наприклад, Анатолій Мазаракі, ректор Державного торговельно-економічного університету, який колись із відзнакою закінчила нинішня міністерка економіки, отримав за рік повної зайнятості "погодинку" і гонорари 1 мільйон 23 тисячі гривень.

У Києво-Могилянській академії, яку мріє купити Тимофій Милованов, президент Сергій Квіт отримав за рік роботи трохи менше ніж 907 тисяч гривень.

Ректор головного економічного університету країни КНЕУ імені Вадима Гетьмана Дмитро Лук'яненко мав річної зарплати 868 тисяч гривень.

Тобто усі троє разом вони отримали за рік роботи менше ніж Юлія Свириденко за 7 місяців.

Не меншу "фору" Свириденко-викладачка могла б дати і Свириденко-другій людині в уряді. Перша віцепрем'єрка отримала в Кабміні річний дохід більш як удвічі менший за викладацький гонорар: 1 мільйон 205 тисяч гривень.

Тут варто сказати, що навіть деякі заступники міністерки економіки отримують більше за неї. Наприклад, Віталій Кіндратів мав за рік зарплати майже 1,6 мільйона, Тарас Качка – 1,53 мільйона, Ігор Безкаравайний – 1,22 мільйона, а перший заступник міністра Олексій Соболєв – 1,57 мільйона гривень.

До речі, Соболєв теж викладає в Київській школі економіки. Але якщо в уряді він заробляє більше, ніж Свириденко, то в КШЕ його дохід за 2024-й рік удвічі менший – 1,5 мільйона гривень.

УП звернулась по коментар до очільниці Мінекономіки, щоб вона пояснила природу таких високих гонорарів.

Для максимальної коректності наводимо відповідь Свириденко з мінімальними скороченнями:

"Я викладаю в Приватній установі "Університет "Київська школа економіки" з 2023 року в якості запрошеного викладача (professor of practice)...

Під кожен із напрямків освітньо-наукових програм укладається окремий договір. У моєму випадку це "публічне адміністрування", "економіка" і "менеджмент" (у декларації справді вказані три окремі угоди – УП).

У рамках цих напрямків я викладаю різноманітні теми на курсах "Стратегічний менеджмент", "Економіка повоєнної відбудови", "Макроекономіка", "Дослідницький семінар". Теми лекцій стосуються глобальних шоків у світовій економіці, особливостей економіки воєнного стану, управління відбудовою в Україні тощо. Лекції проводяться у позаробочий час (пізно ввечері або на вихідних), щоб не зашкодити виконанню моїх обов'язків за основним місцем роботи в Кабінеті Міністрів України.

Окрім лекційного навантаження, я консультую здобувачів щодо написання дипломних робіт, а також веду дослідження і готую матеріали для вдосконалення навчальних програм. Наприклад, я залучена до підготовки курсу зі стратегічного менеджменту, готую до запуску програму з лідерства в стратегічних інноваціях".

Тобто, якщо резюмувати, то пані міністерка читає лекції на кількох програмах, консультує студентів і готує до запуску нову навчальну програму. І, що важливо, усе це в позаробочий час. Таке собі академічне хобі в умовах війни, коли у міністра економіки, здавалось би, не може бути зайвого часу...

"Я сам офігів трохи, коли дізнався, скільки ми платимо Юлії Анатоліївні. Ну там 100 тисяч в місяць – я розумію. Але такого я сам не чекав", – зізнається в розмові з УП президент КШЕ Тимофій Милованов.

"Але ми – приватна структура з бюджетом десь в районі 50 мільйонів доларів на рік. Якщо керівництво уіверситету вирішило, що треба стільки платити Свириденко, то, мабуть, так і є. Хоча ми зараз проведемо внутрішнє розслідування, чи це було коректне рішення. У нас є внутрішній документ, яким визначається рівень оплати викладачам, і там, як виявилось, діючим міністрам і справді можна платити такі гроші. Їх прирівняли до рівня Нобелівських лауреатів і інших супервідомих людей", – пояснює Милованов.

УП попросила надати згаданий порядок нарахування виплат викладачам, і президент КШЕ надав нам його. Йдеться про документ під назвою KSE Policy on Faculty Remuneration від 20 квітня 2023 року за підписом ректора Університету КШЕ Тимофія Бріка.

Для нашої історії важлива наступна таблиця, де визначені розміри винагород для запрошених викладачів, або professor of practice.

Як видно, чинні очільники урядових та бізнесових структур поділені на дві категорії і можуть отримувати від 80 до 120 тисяч гривень на місяць, якщо вони мають відчутний внутрішньоукраїнський досвід і визнання, та до 240 тисяч, якщо можуть передати серйозний міжнародний досвід.

Тобто оплата 440 тисяч Свириденко за трьома паралельними контрактами не мала порушувати формальні внутрішні процедури КШЕ. Чи це ефективне витрачання університетом донорських коштів, вирішувати самим донорам.

Для суспільства важливо з'ясувати, чи немає в таких високих гонорарах конфлікту інтересів або спроб легалізації доходів.

Урядово-академічний конфлікт

Тему конфлікту інтересів у трикутнику Свириденко – Милованов – КШЕ от уже тиждень публічно педалюють ті, кого невідповідальні медіа назвали б "порохоботами", а ми скажемо – прихильні до Петра Порошенка колишні журналісти і чинні народні депутати фракції "Євросолідарність".

Їхня аргументація побудована на кількох пунктах.

По-перше, мова про давню професійну пов'язаність Милованова і Свириденко, яка була у нього заступницею в Мінекономіки.

По-друге, вказують на те, що Мінекономіки начебто номінувало Милованова в наглядову раду Укроборонпрома, а Свириденко голосувала за призначення президента КШЕ в наглядову Енергоатома.

Сам Милованов в розмові з УП відкидає можливість формального конфлікту інтересів.

"У нас юридично все дуже серйозно розведено. Це було ще в часи, коли за Порошенка мене призначали в наглядову раду Нацбанку, а Гонтарева викладала в КШЕ. І тоді ще ми зробили так, що я взагалі не маю юридичного чи фактичного впливу на українські організації – університет і ГО, я керую американськими організаціями. А в Україні університет від мене не залежить ніяк, а робота з урядовими структурами ведеться через ГО, в якій у мене теж немає ніяких позицій", – переконує Милованов.

"Тобто, може, політично ні, але юридично у нас дуже сильна позиція. Мене, ще коли я пішов викладати до "Слуги народу" в Трускавець, тодішнє НАЗК намагалось тягати, але нічого так і не змогли нам пред'явити", – додає президент КШЕ.

Згадана робота через ГО "Київська школа економіки" з урядом дуже важлива. На відміну від усіх інших абстрактних закидів, тут принаймні є конкретні зв'язки і гроші.

Отож, на запит УП Мінекономіки повідомило, що ГО "Інститут КШЕ", тобто аналітичний підрозділ цієї структури, є реципієнтом і виконавцем проєкту міжнародної технічної допомоги (МТД) "Підтримка України у відбудові та відновленні", де бенефіціаром є саме відомство Свириденко.

Запит на цей ґрант був поданий Миловановим ще до призначення Свириденко в уряд, але реалізується з 2022 року, тобто за каденції Юлії Анатоліївни.

Сума проєкту МТД – ні багато ні мало майже мільйон євро.

Крім того, з кінця 2023 року розпочався великий проєкт Кабміну спільно з американськими партнерами на 150 мільйонів доларів, де ГО "Інститут КШЕ" є одним із виконавців, а Мінекономіки – одним із бенефіціарів.

Як видно з усього описаного вище, між Юлією Свириденко і Тимофієм Миловановим є не лише дружба. Між їхніми структурами обертаються ще й чималі гроші.

Хоча сам Милованов у розмові з УП скаржиться, що робота з урядом не лише малоприємна через часом хамську манеру поведінки урядовців нижчої ланки, то ще й ризикована для КШЕ.

"Ми багато робили для уряду за свої гроші, чекали компенсацію. А коли USAID зникло, то у нас тепер дірка в 2 мільйони доларів, яку треба перекривати. При тому, що люди з уряду не тіки не платять, то ще й кричать на наших людей, постійно щось вимагають на завтра… У нас люди через це звільняються, і їх треба якось вмовляти, утримувати", – скаржиться президент КШЕ.

Що ж стосується високих гонорарів для Свириденко, які опоненти Милованова трактують якраз як "кешбек" за отримані гранти і посади, то ніхто не поставить крапки над "і" краще, ніж відповідні органи. Якщо нам не зраджує пам'ять, то свого часу НАЗК акурат для таких випадків і створювалось: з'ясовувати, чи є конфлікт інтересів і чи є чимось окрім вияву пошани можливо завищена оплата викладацьких послуг членкині уряду.





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