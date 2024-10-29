25 жовтня президент Володимир Зеленський вийшов із гучною заявою. Глава держави пообіцяв виділити по 1 тис. грн кожному українцю – від дітей до пенсіонерів, – аби "підтримати населення в зимовий період".

Передбачається, що виплачувати кошти будуть з 1 грудня на картку "Національний кешбек". Відповідно, витрачати їх можна буде за аналогічними категоріями: на оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку тощо.

У Мінекономіки запевняють, що на програму спрямують кошти партнерів, які не можна витрачати "на війну".

Хто зможе отримати гроші?

За словами Зеленського, отримати тисячу гривень зможе кожен українець: "єПідтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину вийде по кілька тисяч гривень".

Однак є кілька "але". Поки невідомо, яким чином кошти зможуть отримати діти, у яких немає власних карток. Також виникають питання, чи зможуть отримати тисячу гривень люди похилого віку, які часто не мають смартфона і, відповідно, не можуть пройти верифікацію в "Дії" та отримати картку "Національний кешбек". Тобто та частина населення, яка найбільше потребує "надбавки", має найменше шансів її отримати.

За задумом авторів ідеї, не отримають "тисячу Зеленського" ті українці, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Верифікація нібито відбуватиметься за геолокацією користувача "Дії".

Як отримати тисячу?

Отримати "тисячу Зеленського", імовірно, можна буде за таким самим алгоритмом, як і попередні виплати, наприклад, "єПідтримку" ("ковідна тисяча"). Відповідний розділ з’явиться в застосунку "Дія" і користувачеві потрібно буде лише надати дозвіл на отримання грошової допомоги.

Кошти виплачуватимуться на картку "Національний кешбек", яку українці могли оформити раніше в рамках однойменної програми. Тобто ця картка вже прив’язана до "Дії".

Якщо такої картки немає, то її можна відкрити в одному з банків-партнерів програми і додати в застосунок. Покрокову інструкцію, як відкрити картку "Національний кешбек", можна подивитися за посиланням.

На що можна буде витратити гроші?

Заступник міністра економіки Олексій Соболев пояснював, що кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, на ліки, транспорт, мобільний зв'язок, українські книги. Оскільки кошти будуть зараховані на картку "Національний кешбек", імовірно, витрачати їх можна на ті ж категорії, що й сам кешбек.

В уряді сподіваються, що такі виплати стимулюватимуть економіку. "Це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес. Це гроші марковані. Є визначене коло, куди їх можна спрямувати. Але також їх можна задонатити на ЗСУ", – наголосив Соболев.

Проте виплата цих коштів може мати й інший ефект. Отримавши змогу заплатити за комунальні послуги "тисячею Зеленського", людина може використати заощаджені кошти на придбання імпортного товару, що призведе до збільшення попиту на валюту та знецінення гривні. Крім того, такі масштабні програми стимулювання економіки можуть збільшити кількість грошей в обігу, що негативно вплине на інфляцію.

Коли діятиме програма?

Програма задумана як підтримка населення під час зимового періоду. За словами Зеленського, окрім системної підготовки до зими, "є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей".

Очікується, що виплата коштів почнеться 1 грудня 2024 року, а використати їх можна буде протягом зими, тобто і в січні-лютому 2025 року. Про кінцевий термін виплати коштів поки не говорять. Тобто ті, хто отримають кошти пізніше, наприклад, у лютому, матимуть значно менше часу, щоб їх витратити.

Звідки гроші?

У Мінекономіки пояснюють, що джерелом виплати коштів є залишки за деякими бюджетними програмами, які не встигають використати до кінця року. Через особливості бюджетної системи після закінчення бюджетного року ці невикористані залишки "згорають". Мовляв, тому влада вирішила виплатити ці кошти українцям.

За даними порталу Openbudget, за січень-серпень 2024 року (останні актуальні дані) Мінекономіки використало лише 54,6% із запланованих 36,56 млрд грн видатків. При цьому деякі програми підтримки бізнесу за вісім місяців 2024 року взагалі не використовувалися.

Зокрема, держава не використала жодної гривні з 3 млрд, закладених на державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями, і з 3 млрд, закладених на стимулювання створення індустріальних парків. Також невикористаною виявилася програма з розмінування сільськогосподарських земель: за вісім місяців 2024 року на неї не використали жодної гривні з 3 млрд, закладених у бюджет.

Уряд майже не використав кошти, закладені на програму стимулювання попиту на вітчизняні товари. Саме за цією програмою і виплачується "національний кешбек". До кінця серпня на цю програму витратили лише 10 млн грн з передбачених 3,01 млрд грн. У жовтні українці отримали перші виплати кешбеку за вересень. Їх обсяг теж не вражає: лише 37,2 млн грн. Тобто сумарно "кешбек" обійшовся бюджету у близько 47 млн грн.

Якщо ж проаналізувати всі програми Мінекономіки, які на початок вересня були використані на менш ніж 50%, то загальна сума невикористаних залишків становитиме близько 11,4 млрд грн. Цього вистачить, аби виплатити по тисячі гривень близько 11 млн українців.

Разом з тим, у бюджеті Мінекономіки є програми, які вже в серпні були або повністю використані, або кошти на реалізацію яких закінчувалися. Так, на програму "єОселя", яка здешевлює іпотеку для військових, бюджетників та низки інших категорій осіб, використали всі закладені 1,78 млрд грн. Це притому, що план видатків на цю програму вже збільшували з 1,44 млрд грн.

Також ще в серпні закінчувалися кошти держави на реалізацію програми пільгового кредитування "5-7-9%". За вісім місяців 2024 року уряд використав 83% з передбачених 18 млрд грн.

Скільки програма коштуватиме бюджету?

Наразі невідомо, скільки українців зможуть скористатися програмою, як і те, скільки громадян в Україні. Держстат такої статистики під час воєнного стану не веде. Водночас в уряді заперечують оцінки, що виплата безумовної тисячі гривень коштуватиме державі 30 млрд грн, тобто що кошти отримають 30 млн осіб.

"Приміром, попередня версія програми "єПідтримка" під час ковіду коштувала приблизно 8 мільярдів гривень. Фінальна сума цієї програми на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть скористатися цією програмою. Зараз не можна назвати фінальну суму", – зазначив Соболев.

Неофіційно автори ініціативи оцінювали, що програмою зможуть скористатися близько 15 млн громадян. Відповідно, загальні видатки на виплати "тисячі Зеленського" не мають перевищити 15 млрд грн. Тож якщо на ці виплати підуть лише кошти, передбачені на програми підтримки бізнесу, то їх буде недостатньо.

Чи можна використати на дрони?

Видатки на програми підтримки бізнесу, як і на всі невійськові програми, Україні допомагають профінансувати партнери. Усі зібрані всередині держави кошти уряд витрачає на війну, а решту залучає від донорів.

Міжнародні партнери ставлять низку умов щодо використання своєї фінансової допомоги. Найважливіша з них – ці кошти не можна використовувати на війну.

"Ми не можемо спрямувати гроші партнерів на військові видатки, це заборонено. У той же час, коли ми переказуємо гроші людині, це вже стають гроші українця. Якщо він так забажає, він може переказати напряму на ЗСУ, у якусь бригаду або волонтерам", – пояснив Соболев.

Рішення про виплату "тисячі Зеленського" збіглося в часі з досягненням консенсусу країнами Великої сімки про виділення Україні кредиту на 50 млрд дол. під заставу заморожених російських активів. Ці кошти мають почати надходити до держбюджету з 1 грудня. Можливо, саме вони дозволять виплатити кошти українцям.

Наскільки це ефективно?

Експертне середовище скептично оцінило ініціативу президента.

По-перше, виплата 1 тис. грн виглядає дивно на тлі рішення про підвищення податків, яке для деяких платників буде втілюватися "заднім числом".

"Для багатьох це виглядатиме як непослідовність уряду. Спочатку бюджету не вистачає коштів, потрібно підвищувати податки. Далі ухвалюється неоптимальне підвищення податків – тільки для тих, хто працює "в білу". Навіть якщо цей закон ще не підписаний, виглядає так: забираємо в тих, хто чесно працює і платить податки, щоб потім роздати всім", – вважає старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

По-друге, є питання до самої ідеї виплачувати по тисячі гривень усім, а не підтримувати тих, хто найбільше потребує такої підтримки. Пропоноване рішення виглядає особливо цинічно на тлі зменшення обсягів фінансування соціальних видатків у законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік.

Чи не найбільше це скорочення стосуватиметься пенсійних видатків. У пенсіонерів-переселенців отримані, але невикористані кошти держава планує експропріювати з їхніх карток в Ощадбанку. Така непослідовність навряд чи викличе довіру суспільства до ухвалених та майбутніх економічних рішень влади.

Крім того, влада позиціонує "тисячу Зеленського" як спосіб підтримати українців під час зими, коли можливі тривалі відключення електроенергії та проблеми з іншою критичною інфраструктурою. Проте чи не ефективніше використати ці кошти на зміцнення захисту енергетичних об'єктів?

У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго". Видатки на "тисячу Зеленського" могли б принаймні подвоїти зусилля держави із захисту енергетики від обстрілів.

Крім того, не зрозуміло, як таке рішення сприймуть міжнародні партнери, коштом яких будуть здійснюватися виплати. Після ухвалення рішення про виділення 50 млрд дол. із заморожених російських активів Україна перекрила дефіцит зовнішнього фінансування на 2025 рік, проте фінансування дефіциту бюджету у 2026-му та в наступні роки залишається під питанням.

Чи були подібні програми раніше?

Історія з тисячею гривень від держави не нова, тож заплановану виплату українці вже охрестили "Вовиною тисячею" за аналогією з "Юліною" та "Вітіною". У 2008 році тодішня прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко пообіцяла українцям виплатити по 1 тис. грн на особу. Це була компенсація втрачених коштів у радянському Ощадбанку (Сбєрбанку СРСР). Тоді виплати отримали близько 6 млн людей.

У 2012 році сталися реінкарнація і трансформація "Юліної" тисячі на "Вітіну". Тоді президент Віктор Янукович вирішив поновити виплати компенсацій для вкладників Ощадбанку для інших 6 млн українців, які не змогли отримати кошти в попередній хвилі. Це було однією з передвиборчих обіцянок майбутнього утікача.

Не вперше виплачувати українцям по тисячі гривень і нинішньому президентові. У 2021 році держава запровадила програму "єПідтримка". Тоді всі українці, які вакцинувалися від коронавірусу і мали відповідний сертифікат, могли отримати по 1 тис. грн. Витратити її можна було на книжки, квитки та розваги. Після початку великої війни "ковідну тисячу" дозволили спрямувати на донати і зрештою – на будь-які потреби.





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