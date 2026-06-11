Идея ограничить деятельность крупных аптечных сетей по примеру Германии вызывает все больше дискуссий среди участников рынка и экспертов.

Об этом говорится в материале "NV.Бизнес".

В Украине сейчас работает около 18 тысяч аптек, а пять крупнейших сетей контролируют примерно 64% розничного рынка лекарственных средств. Именно эти компании формируют значительную часть аптечной инфраструктуры страны. Крупные аптечные сети сегодня обеспечивают стабильность рынка, оперативно восстанавливают работу после обстрелов, поддерживают аптеки оборудованием и присутствуют во всех регионах страны — от крупных городов до небольших общин, включая прифронтовые территории. Именно наличие сети позволяет централизованно решать логистические задачи, формировать широкий ассортимент лекарств и реализовывать социальные проекты.

Народный депутат Сергей Кузьминых предлагает модель, которая предусматривает, что аптекой может владеть только фармацевт, а одно лицо или компания сможет контролировать не более четырех аптек.

В то же время остается ключевой вопрос: как на практике может работать модель "четыре аптеки в одни руки" на рынке, где уже сформированы сети? Каким образом будет происходить разделение компаний, кто будет определять новые правила и какими будут последствия для рынка в переходный период?

Отдельно возникает риск влияния таких изменений на доступность лекарств в разных регионах страны. Это может создать дополнительное давление на систему здравоохранения в условиях войны, когда ее стабильность и бесперебойная работа имеют критическое значение для всей страны.

Эксперты обращают внимание, что рынок уже имеет отработанную модель, которая демонстрирует результативность и обеспечивает функционирование системы даже в сложных условиях. Поэтому радикальное вмешательство в эту структуру, по их мнению, требует особо взвешенной оценки возможных последствий.

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