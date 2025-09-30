Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) провела проверки у крупнейшей сети аптек "Подорожник" на предмет соответствия лицензионным условиям.

Об этом говорится в материале ЭП.

По информации ЭП, Гослекслужба в сентябре начала проведение внеплановых проверок аптек.

Такие проверки были запрещены, однако в августе 2025 года Министерство здравоохранения разрешило Гослекслужбе их проводить. Первыми под проверку попала крупнейшая сеть "Подорожник".

Это также подтвердил СЕО аптечной сети Тарас Коляда.

По словам собеседника ЭП в правительстве, в сентябре Гослекслужба провела внеплановую проверку 33 аптек в Киеве и Киевской области.

По информации, "в большинстве" аптек были выявлены нарушения Лицензионных условий.

Лицензионные условия - законодательные правила, которыми регулируется деятельность фармацевтического рынка.

Суть нарушения в том, что продавцами лекарств выступали не фармацевты, а другие лица без соответствующего образования.

"На работу нанимали людей, вообще не связанных с медициной, которые не понимают, что они отпускают покупателю", - говорит собеседник ЭП во власти.

По итогам проверки "Подорожник" получил предписание от Гослекслужбы об устранении нарушений. Если компания не выполнит требования - может лишиться лицензии на отпуск лекарств.

СЕО сети "Подорожник" Тарас Коляда не подтвердил и не опроверг утверждение о том, что аптеки его сети нанимали неквалифицированных работников.

"Если бы мы нанимали на должности людей не с профессиями фармацевтов, простаивали бы у нас аптеки в ожидании открытия?", - риторически спрашивает он.





