Музика, що зігріла: «Спогади про Різдво» у кірсі Святого Павла

У морозний, засніжений вечір 11 січня 2025 року Одеська кірха Святого Павла перетворилася на справжній осередок світла, духовної глибини й високого мистецтва. Саме тут відбувся концерт класичної музики «Спогади про Різдво» — подія, яка стала яскравим і зворушливим завершенням різдвяного циклу концертів в кірсі Святого Павла.

Під величними склепіннями храму лунала музика, здатна торкатися найтонших струн людської душі. У цей вечір зникала буденність, а слухачі ніби входили в інший вимір — простір тиші, світла і молитви, де кожна нота була наповнена сенсом, а кожна пауза — глибоким переживанням. Неповторна акустика кірхи робила звучання органа і голосів майже небесним: здавалось, що сама архітектура храму співала разом із музикантами.

Душею вечора стала органістка кірхи Вероніка Струк — чия майстерність і тонке відчуття стилю наповнили концерт особливою благородною силою. Її виконання Сонати Фа мажор Дмитра Бортнянського, хоральних прелюдій Йоганна-Себастьяна Баха та різдвяних творів Макса Регера звучало велично, проникливо і водночас інтимно. Орган у її руках перетворювався то на потужний голос собору, то на лагідний шепіт молитви.

Вокальну палітру концерту прикрасили дві блискучі солістки — заслужена артистка України Юлія Терещук (сопрано) та Марина Годулян (контральто). Їхній дует у «Ave Maria» Бортнянського та у вівальдівському «Laudamus te» з кантати «Gloria» став справжнім тріумфом гармонії голосів. Сопрано Юлії Терещук сяяло чистотою і світлою радістю, тоді як глибокий, оксамитовий тембр Марини Годулян додавав музиці внутрішньої сили й духовної зосередженості.

Особливим моментом вечора стала арія Баха «Душа, веселись» з кантати № 68 у виконанні Марини Годулян — сповідь радості, спокою і вдячності, яка немов знімала з сердець слухачів тягар тривог. Не менш зворушливо прозвучала «Casta diva» Белліні у виконанні Юлії Терещук — арія, що поєднала в собі красу класичного бельканто і глибину молитовного звернення.

Символічним і дуже теплим акцентом програми стало виконання творів до 100-річчя Ігоря Соневицького — українського композитора, чия музика єднає національну традицію з духовною європейською спадщиною. «Богородице, Діво, радуйся» у виконанні Юлії Терещук прозвучала як щира молитва за Україну, за мир і за світло у серцях людей.

Органні композиції — «Різдво на Сицилії» П’єтро Йона, «Богородиця» Франтішека Рончковського та різдвяні прелюдії Макса Регера — створили особливу звукову ауру вечора, в якій поєдналися урочистість, ніжність і споглядальна тиша.

Ведуча концерту Ельвіра Паламарчук тонко й делікатно провадила слухачів крізь музичні епохи та стилі, допомагаючи глибше відчути зміст кожного твору.

«Спогади про Різдво» стали не просто концертом, а справжнім духовним переживанням. Цей вечір нагадав, що навіть у непрості часи мистецтво залишається джерелом світла, яке зігріває, єднає й дає надію. Одеська кірха Святого Павла знову підтвердила свій статус одного з найважливіших культурних і духовних просторів міста — місця, де музика стає молитвою, а Різдво триває у серцях.



