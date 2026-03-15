«Фото дівчини з прапором». Співвласнику monobank Олегу Гороховському пропонують досудове врегулювання спору

Адвокати з Addati Group повідомили про початок правового захисту 19-річної Карини Кольб через можливе порушення її права на приватність і розголошення персональних даних. Йдеться про публікацію її фото співвласником monobank Олегом Гороховським.
Деталі
- Адвокати стверджують, що протягом останніх днів їхня клієнтка «стала об’єктом хвилі публічного цькування після поширення інформації», яка, за їхніми словами, містила її персональні дані.
- У заяві йдеться, що це спричинило психологічний тиск та погіршення стану здоров’я дівчини, через що вона звернулася по медичну допомогу.
- Адвокатське об’єднання повідомило, що протягом трьох діб планує направити до Універсал Банку, Олега Гороховського та інших уповноважених осіб досудові вимоги. Серед умов врегулювання – публічні вибачення та спростування поширеної інформації, відшкодування шкоди, включно з компенсацією моральної шкоди, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.
- У заяві зазначено, що у разі відмови від досудового врегулювання адвокати розглядають можливість звернення до суду та інших інституцій для захисту прав клієнтки.
Контекст
Співзасновник Fintech Band, що є співвласницею бренду monobank, Олег Гороховський опублікував пост із фото дівчини, яка намагалася пройти відеоверифікацію на фоні нібито прапора РФ. Їй відмовили в обслуговуванні. «Сказали, через те, що голова немита», – зіронізував бізнесмен. Цей пост у мережі Threads став віральним, набравши понад 65 000 реакцій. Втім, ексклієнтка mono стверджує, що це прапор Словенії, де вона проживала у 2023 році, зараз дівчина перебуває у Німеччині.
Користувачі соцмереж вже кілька днів обговорюють кейс, одне з питань: чи не розкрив Гороховський банківську таємницю і які наслідки це може мати для бізнесу mono?