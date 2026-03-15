«Фото дівчини з прапором». Співвласнику monobank Олегу Гороховському пропонують досудове врегулювання спору

Адвокати з Addati Group повідомили про початок правового захисту 19-річної Карини Кольб через можливе порушення її права на приватність і розголошення персональних даних. Йдеться про публікацію її фото співвласником monobank Олегом Гороховським.

Деталі

Адвокати стверджують, що протягом останніх днів їхня клієнтка «стала об’єктом хвилі публічного цькування після поширення інформації», яка, за їхніми словами, містила її персональні дані.

У заяві йдеться, що це спричинило психологічний тиск та погіршення стану здоров’я дівчини, через що вона звернулася по медичну допомогу.

Адвокатське об’єднання повідомило, що протягом трьох діб планує направити до Універсал Банку, Олега Гороховського та інших уповноважених осіб досудові вимоги. Серед умов врегулювання – публічні вибачення та спростування поширеної інформації, відшкодування шкоди, включно з компенсацією моральної шкоди, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.

У заяві зазначено, що у разі відмови від досудового врегулювання адвокати розглядають можливість звернення до суду та інших інституцій для захисту прав клієнтки.

Контекст

Співзасновник Fintech Band, що є співвласницею бренду monobank, Олег Гороховський опублікував пост із фото дівчини, яка намагалася пройти відеоверифікацію на фоні нібито прапора РФ. Їй відмовили в обслуговуванні. «Сказали, через те, що голова немита», – зіронізував бізнесмен. Цей пост у мережі Threads став віральним, набравши понад 65 000 реакцій. Втім, ексклієнтка mono стверджує, що це прапор Словенії, де вона проживала у 2023 році, зараз дівчина перебуває у Німеччині.

Користувачі соцмереж вже кілька днів обговорюють кейс, одне з питань: чи не розкрив Гороховський банківську таємницю і які наслідки це може мати для бізнесу mono?





