Голова ОРО НСЖУ Юрій Работін поздоровив журналістів с професійним святом

Шановні журналісти!

Сьогодні ми відзначаємо День журналіста — професійне свято людей, які щодня стоять на варті правди, свободи слова та права суспільства знати правду.

У час, коли Україна переживає одне з найскладніших випробувань у своїй історії, ваша робота набуває особливого значення. Ви стали очима й голосом країни, документуючи події, що визначають наше сьогодення та формують майбутнє. Ваші репортажі, фотографії, відео й статті зберігають свідчення часу, розповідають світові про боротьбу українського народу, його незламність, мужність і віру в перемогу.

Завдяки вашій професійності, відповідальності та відданості справі правда долає кордони, руйнує пропаганду й знаходить шлях до мільйонів людей. Часто ви працюєте в надзвичайно складних і небезпечних умовах, ризикуючи власною безпекою заради того, щоб суспільство мало достовірну інформацію.

Щиро дякуємо вам за чесність, принциповість, громадянську позицію, сміливість і невтомну щоденну працю. Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, творчих успіхів, професійних перемог, миру та нових звершень.

З Днем журналіста! Нехай ваше слово завжди залишається сильним, вільним і правдивим.

Історія Дня журналіста

Це свято було встановлене у 1994 році указом президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів. Дата святкування була вибрана не випадково. Саме 6 червня 1992 року Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

Крім нього, в Україні 8 вересня відзначають Міжнародний день солідарності журналістів. Саме цього дня 1943 року стратили письменника, публіциста, театрального критика та журналіста Юліуса Фучика, який був відомий своїми антифашистськими поглядами. Світова журналістська спільнота цього дня всіляко намагається показати рівень свого професіоналізму та захистити свої права.

Також в Україні відмічають інші свята:

День військового журналіста України (16 лютого);

Всесвітній день свободи преси (3 травня);

День пам'яті українських журналістів (відзначається з 2007-го щороку в третю п'ятницю вересня й приурочений до дня зникнення журналіста Георгія Ґонґадзе — 16 вересня);

День україномовної преси (12 листопада);

День працівників радіо, телебачення та зв'язку (16 листопада);

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів (2 листопада);

Міжнародний день спортивного журналіста (2 липня).

Наразі Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення Росії і робота журналістів зараз займає особливе місце, оскільки агресор веде війну і на інформаційному фронті. З 24 лютого 2024 року українські ЗМІ розвінчали безліч ворожих фейків.

Саме завдяки журналістам, українці та світова спільнота можуть дізнатися достовірну інформацію про військові злочини, які скоюють окупанти та про подвиги українських військових.

Станом на листопад 2025, з початку повномасштабної війни внаслідок російської агресії в Україні загинули 116 журналістів, із них 18 — під час виконання професійних обов’язків.