Допомога журналістів Болграду

16 жовтня 2025 року голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін разом з активом Спілки здійснили гуманітарний виїзд до міста Болграду.

У рамках поїздки було передано гуманітарний вантаж до Центру надання соціальних послуг Болградської міської ради, а також до редакції газети «Дружба» і Краєзнавчого музею міста.

Серед наданої допомоги — продукти харчування, інвалідні візки та інші необхідні речі.

Одеська регіональна організація НСЖУ стала справжнім координаційним центром гуманітарної допомоги Південного регіону. У хаосі перших днів війни багато благодійників шукали надійних партнерів в Україні, яким можна було б довірити доставку важливих вантажів. Ім’я Юрія Работіна, який уже майже три десятиліття очолює Одеську організацію Спілки журналістів, стало символом довіри та відповідальності.

За роки його діяльності навколо нього сформувалося потужне коло друзів та колег — не лише в країні, а й за ЇЇ кордоном, котрі допомагають народові України

Поїздка до Болграду стала черговим прикладом підтримки місцевих громад і колег-журналістів, а також виявом єдності та взаємодопомоги в умовах воєнного часу.