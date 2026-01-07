Два последних воскресенья Рождественского поста именуются Неделей святых праотец и Неделей святых отец. В воскресный день 28-го декабря архиепископ Южненский Диодор с духовенством Свято-Иверского Одесского мужского монастыря и паствой молитвенно почтили память Праотец – ветхозаветных праведников, ожидавших Спасителя, начиная от первого человека Адама, и включая Сифа, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, царя Давида и других.

По традиции в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в новогоднюю ночь, в день памяти мученика Вонифатия Тарсийского, совершили ночную Божественную литургию. Праздничное богослужение возглавил наместник обители архиепископ Арцизский Виктор в сослужении братии в священном сане.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, 18-го декабря архиепископ Южненский Диодор возглавил заупокойное богослужение в Успенском монастыре у могилы схиархимандрита Ионы (Игнатенко) по случаю 13-й годовщины со дня его упокоения.

В преддверии светлого праздника Рождества Христова Одесская духовная семинария проводит цикл видеолекций «Колыбель сердца моего». Беседы на важные духовные темы можно увидеть на официальной странице семинарии в фейсбук и на ютуб-канале духовной школы. Протоиерей Иоанн Желиховский представил анализ Символа веры как собрания догматов, истин нашей Церкви.

В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре состоялся третий, заключительный этап Марафона добра — благотворительного праздника, который наша Одесская епархия проводит уже второй год подряд. В этот раз собрались более 300-т детей медиков, которые ежедневно спасают жизни.

Дорогие братья и сестры!

В преддверии Рождества мы часто думаем о храме и богослужениях. Но Церковь напоминает нам о другом: наш дом тоже призван быть церковью — малой, домашней.

Не случайно Христос приходит в мир не во дворце и не в храме, а в простом доме, в семье. Как говорит Священное Писание: «Я и дом мой будем служить Господу» (Нав. 24,15). Эти слова напоминают нам, что вера начинается с личного выбора и продолжается в семейной жизни.

Дом становится малой Церковью не потому, что в нем есть иконы, а потому что в нем есть мир, прощение и любовь. Можно часто бывать в храме, но приносить в дом раздражение и холод. А можно жить скромно, но с молитвой и благодарностью — и тогда дом будет наполнен Божьим присутствием.

Очень важно помнить: дети и близкие чаще всего узнают о Боге не из наших слов, а из нашей жизни. Если в семье есть уважение, терпение и совместная молитва, вера становится естественной и живой. Но если в доме звучат упреки и крик, даже самые правильные слова о Боге теряют силу.

Подготовка к Рождеству начинается именно здесь: с примирения в семье, с доброго слова вместо упрека, с общей молитвы, пусть даже самой краткой.

Если Христос принят в нашем доме, Он преобразит и нашу жизнь. И тогда Рождество станет не просто датой в календаре, а живым присутствием Бога среди нас.