9-го августа в Свято-Пантелеимоновском Одесском мужском монастыре состоялось торжественное богослужение по случаю дня памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Божественную литургию возглавил архиепископ Южненский Диодор в сослужении архиепископа Арцизского Виктора, наместника обители — епископа Овидиопольского Анастасия, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, наместника Свято-Покровского мужского монастыря архимандрита Мелетия, а также приглашенных гостей и братии обители в священном сане.

14-го августа, в праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня, архиепископ Южненский Диодор посетил общину в честь священномучеников Киприана и Иустинии и совершил Божественную литургию, а также освятил купол и крест для нового храма.

В праздничный день 14-го августа архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. По завершении литургии в Успенской обители состоялся торжественный крестный ход к монастырской часовне, где был совершен чин освящения воды, меда и целебных трав.

11-го августа, в день памяти мученицы Серафимы, в Свято-Архангело-Михайловском Одесском женском монастыре, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, была совершена Божественная литургия, которую возглавил духовник обители, архиепископ Арцизский Виктор, в сослужении духовенства монастыря. По завершении литургии со словом проповеди к верующим обратился архиепископ Виктор, он также поздравил настоятельницу обители игумению Серафиму с днем ее небесной покровительницы и 30-летием несения игуменского послушания.

В Одессе многие годы для мирян действуют епархиальные Катехизаторские курсы имени святителя Иннокентия Одесского. В 2024-2025-м учебном году обучение проводилось по трем направлениям. Это базовое вероучительное, которое рекомендуется для начинающих, также Школа изучения Библии и иконописное отделение. 2-го августа в храме святой равноапостольной Марии Магдалины состоялся благодарственный молебен на завершение учебного года на Катехизаторских курсах, который возглавил председатель Отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии протоиерей Димитрий Яковенко.

Крест Христов — это не просто орудие страдания. Для нас, верующих, он стал деревом жизни, знаком победы и любви.

На нем Христос принес Себя в жертву ради спасения всего мира. Когда мы смотрим на крест, мы видим глубину Божией любви: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3,16).

Крест напоминает нам, что путь к воскресению проходит через жертвенность, смирение и доверие Богу. Каждый из нас несет свой крест — заботы, скорби, испытания. Но мы не одни: Господь идет рядом, укрепляя и поддерживая. И потому крест для нас — не тяжесть без смысла, а путь, ведущий к жизни вечной.

Пусть Крест Христов будет для нас источником силы, взирая на который мы будем совершать свой путь ко спасению.