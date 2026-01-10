Президент США Дональд Трамп отметил, что его страна готова принять участие в будущей обороне Украины, ведь он уверен, что Россия не попытается снова вторгнуться в страну. Об этом он заявил в интервью The New York Times 8 января.

Детали

«Я твердо убежден, что они не вторгнутся снова, иначе я бы не согласился на это», – сказал Трамп.

В то же время Трамп подчеркнул, что роль США в возможных гарантиях безопасности будет второстепенной, а основная ответственность ляжет на европейских союзников. «Это союзники, вся Европа, другие страны – и Соединенные Штаты», – сказал он, подчеркнув, что Америка не должна быть главной стороной такого обязательства.

Трамп верит в готовность президента РФ Владимира Путина к мирному соглашению, несмотря на затягивание переговоров. По его словам, были ситуации, когда к компромиссу был готов Путин, но не соглашался президент Украины Владимир Зеленский, и наоборот. «Я думаю, что сейчас они оба хотят договориться, но посмотрим», – добавил Трамп.

При этом президент США не обещал усиления поддержки Украины, если Россия и в дальнейшем будет блокировать прекращение огня. «Я не хочу загнать себя в позицию, когда должен это обещать. Моя задача – попытаться спасти жизни», – объяснил он.

На вопрос о сроках он ответил: «Мы делаем все, что можем. У меня нет сроков».

Контекст

В рамках переговоров о прекращении войны президент Украины Владимир Зеленский хочет гарантий безопасности от западных стран, в частности от Соединенных Штатов. Он хочет, чтобы они пообещали помочь защищать Украину в случае нового нападения РФ, если будет достигнуто прекращение огня с Россией.

Украина фактически подготовила к финализации на высшем уровне с президентом США двусторонний документ о гарантиях безопасности, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.

6 января в Париже лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после окончания войны. В переговорах участвовали также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Зеленский после подписания парижской декларации отметил, что Коалиция желающих проработала совместные документы и определила страны, готовые взять лидерство в обеспечении безопасности Украины на земле, в небе и на море.

Комментируя саммит в Париже, Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирных усилиях после встречи Коалиции желающих, однако дискуссии о территориях продолжатся. Он отметил, что стороны очень близки к заключению прочного соглашения об экономическом процветании, которое он назвал беспрецедентным для стран, выходящих из подобных конфликтов.





Источник