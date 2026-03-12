В Украине продолжается девальвация гривны. По итогам сегодняшних торгов Национальный банк поднял свой официальный курс с 43,8627 грн/$ до 43,9776 грн/$ . Это новый исторический максимум, который начнет действовать с 12 марта.

При этом со второй половины торгов на межбанковском валютном рынке все покупки доллара происходили выше новой психологической отметки в 44 грн/$. На максимуме цена достигала 44,22 грн/$.

Банкиры говорят о том, что НБУ целенаправлено осуществляет девальвацию.

“В такой ситуации экспортерам нет смысла торопиться с продажей доллара, когда тот постоянно дорожает. При этом наблюдается тотальный хаос у импортеров, которые не представляют, насколько сильно может подорожать американская валюта прямо сейчас, хотя и держат в голове, что в госбюджете заложен средний курс 45,6 грн/$. Поэтому сейчас на всякий случай закладывают в цены импортных товаров уже не 45 грн/$, а 45,5-46 грн/$”, — рассказал директор казначейства крупного банка.

Банкиры считают, что целью девальвации гривны является увеличение доходов бюджета от конвертации поступающих от международных партнеров ресурсов в условиях остающейся неопределенности с кредитом от ЕС на 90 млрд, который блокирует Венгрия, и усложнения для Украины экономической ситуации из-за роста цен на энергоносители после начала войны в Иране.

Из-за скачка межбанка максимальный наличный курс доллара в кассах банков на продаже вырос на 25 копеек и достиг 44,65 грн/$ (”МетаБанк”), а средние цены покупки и продажи докатились до 43,68-44,31 грн/$. Если говорить о карточных курсах, то тут пиковая стоимость продажи гражданам вышла на 44,55 грн/$ (”Сенс Банк”, “Юнекс Банк”), а средняя на покупке и продаже — на 43,75-44,17 грн/$.

Официальный курс гривны по отношению к евро сегодня был снижен с 51,0386 грн/€ до 50,9349 грн/€.

В кассах банков минимальная цена наличного евро составляла 51,35 грн/€, максимальная — 51,75 грн/€, а средняя покупка и продажа оказалась в диапазоне 50,87-51,56 грн/€. В карточном сегменте средние значения держались на 50,76-51,42 грн/€, а пиковое достигало 51,80 грн/€ (”Аккордбанк”).





Источник