



Новые исследования в области генетики меняют представление об эволюции человека и о том, как наши предки взаимодействовали с другими видами.

Самое простое объяснение часто оказывается самым вероятным... Новое исследование предполагает, что женщины Homo sapiens и мужчины неандертальцы делали то, что обычно происходит в парах, когда они живут в одном районе.

Приходили ли женщины в неандертальские популяции, или же неандертальцев привлекали более крупные человеческие анклавы? Были ли эти взаимодействия мирными, запутанными, тайными или даже насильственными?

Мы до конца не знаем, как именно происходили эти встречи и почему.

Однако в недавно опубликованном в журнале Science отчете указано, что чаще встречались пары, состоящие из женщин Homo sapiens и мужчин-неандертальцев.

Исследование показывает, что "всякий раз, когда неандертальцы и современные люди вступали в половые связи, предпочтение отдавалось мужчинам-неандертальцам и женщинам Homo sapiens, а не наоборот", - говорит автор работы Александр Платт, изучающий генетику в Пенсильванском университете.

ФАЙЛ: Реконструированный скелет неандертальца (справа) и скелет современного человека (слева) на выставке в нью-йоркском Музее естественной истории, январь 2003 г. Frank Franklin II/AP2003

Место, место, место

Ученые знают, что неандертальцы и люди спаривались, потому что в большинстве современных людей за пределами Африки к югу от Сахары есть небольшой, но значительный процент неандертальской ДНК - включая гены, которые помогают нам бороться с одними болезнями и делают нас более восприимчивыми к другим.

Но они также знали, что неандертальская ДНК неравномерно распределена по всему человеческому геному.

Ученые подумали, что, возможно, гены в этих местах просто не приносят пользы - или даже вредны. Возможно, люди с такими генами выживали не так хорошо, поэтому со временем эти гены были отфильтрованы эволюцией.

Или, по мнению ученых, разница может объясняться тем, как смешивались эти два вида. Чтобы попытаться решить эту загадку, Платт и его коллеги рассмотрели геном неандертальца и ДНК человека, которые перемешались во время скрещивания видов 250 000 лет назад.

Наиболее вероятным объяснением этого является брачное поведение. Это связано с тем, как половые хромосомы передаются от родителей к детям, пояснил Платт. Поскольку генетические женщины имеют две Х-хромосомы, а генетические мужчины имеют одну Х-хромосому и одну Y-хромосому, в среднем две из каждых трех Х-хромосом в популяции наследуются от матерей.

Если больше женщин спаривались с мужчинами-неандертальцами, чем наоборот, то за тысячи лет можно было бы ожидать именно того, что они обнаружили: больше человеческой ДНК в Х-хромосомах неандертальцев и меньше неандертальской ДНК в Х-хромосомах людей.

Подробнее об этом исследовании смотрите в видеоролике, расположенном выше.