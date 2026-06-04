«Останні романтики» в Одеській кірсі

Анонс концерту органної та камерної музики
📅 7 червня 2026 року, неділя
🕕 Початок о 18:00
Запрошуємо поціновувачів класичної музики на особливий вечір під назвою «Останні романтики», присвячений творчості видатних композиторів пізнього романтизму — Йозефа Райнбергера, Макса Бруха, Ріхарда Штрауса та Макса Регера.
У програмі концерту прозвучать органні шедеври, вокальні перлини та камерні твори, сповнені глибокої лірики, витонченої краси й емоційної сили.
Виконавці:
- Вероніка Струк — орган
- Ірина Петрова — сопрано
- Наталія Литвинова — скрипка
- Ія Комарова — альт, заслужена артистка України
Ведуча концерту:
Ельвіра Паламарчук
На слухачів чекає знайомство з величною органною музикою Йозефа Райнбергера, романтичними творами Макса Бруха, знаменитими романсами Ріхарда Штрауса «Завтра» та «Присвята», а також яскравими сторінками творчості Макса Регера — одного з останніх великих представників німецького романтизму.
Цей концерт стане справжньою подорожжю у світ витончених почуттів, шляхетної мелодики та неповторної атмосфери музичної Європи кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Не пропустіть можливість провести недільний вечір у товаристві великої музики!
«Коли романтизм прощається — народжується вічність».