«Останні романтики» в Одеській кірсі

Анонс концерту органної та камерної музики

📅 7 червня 2026 року, неділя

🕕 Початок о 18:00

Запрошуємо поціновувачів класичної музики на особливий вечір під назвою «Останні романтики», присвячений творчості видатних композиторів пізнього романтизму — Йозефа Райнбергера, Макса Бруха, Ріхарда Штрауса та Макса Регера.

У програмі концерту прозвучать органні шедеври, вокальні перлини та камерні твори, сповнені глибокої лірики, витонченої краси й емоційної сили.

Виконавці:

Вероніка Струк — орган Ірина Петрова — сопрано Наталія Литвинова — скрипка Ія Комарова — альт, заслужена артистка України

Ведуча концерту:

Ельвіра Паламарчук

На слухачів чекає знайомство з величною органною музикою Йозефа Райнбергера, романтичними творами Макса Бруха, знаменитими романсами Ріхарда Штрауса «Завтра» та «Присвята», а також яскравими сторінками творчості Макса Регера — одного з останніх великих представників німецького романтизму.

Цей концерт стане справжньою подорожжю у світ витончених почуттів, шляхетної мелодики та неповторної атмосфери музичної Європи кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Не пропустіть можливість провести недільний вечір у товаристві великої музики!

«Коли романтизм прощається — народжується вічність».