АНОНС КОНЦЕРТУ 🎶 ОРГАН ТА ГОЛОСИ 🎶

18 січня 2026 року | неділя | 18:00

Вишуканий вечір духовної та оперної музики об’єднає велич органу й красу людського голосу у програмі, що охоплює шедеври бароко, романтизму та ХХ століття.

На сцені — яскраві майстри вокального мистецтва та органної гри:

  • Ханна Шафажинська — провідна солістка світових оперних театрів (сопрано)

  • Тетяна Спаська — заслужена артистка України (мецо-сопрано)

  • Василь Навротський — народний артист України (бас)

  • Вероніка Струк — орган

  • Ельвіра Паламарчук — ведуча концерту

У програмі — музика Г. Ф. Генделя, Дж. Каччіні, А. Каталані, Дж. Пуччіні, С. Франка, К. Дебюссі, Ж. Оффенбаха, Ф. Лоу та інших композиторів. Прозвучать знамениті арії з опер «Ксеркс», «Валлі», «Джанні Скіккі», чарівна Баркарола, духовні перлини Ave Maria, Panis angelicus, а також улюблені твори світового та українського репертуару.

Цей концерт — зустріч із музикою, що надихає, зворушує та наповнює світлом.

Запрошуємо поціновувачів класичного мистецтва провести незабутній вечір у атмосфері гармонії та краси.




