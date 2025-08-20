 
✨ Традиційний недільний концерт в Одеській кірсі "МУЗИКА УКРАЇНИ"

 📅 24 серпня 2025 року, неділя
 🕕 Початок о 18:00
 📍 Одеська кірха вул. Новосельского, 68

"МУЗИКА УКРАЇНИ"

У програмі – шедеври української класики та духовної музики у виконанні провідних митців:

🌸 Анна Богач (сопрано)
 заслужена артистка України

🎼 Віталій Білий (баритон)

Вероніка Струк (орган)

🎤 Ельвіра Паламарчук (ведуча концерту)

🔹 У цей святковий вечір пролунають твори Дмитра Бортнянського, Семена Гулака-Артемовського, Миколи Лисенка, Анатоля Кос-Анатольського, Юрія Янівського, Григорія Куркова, Ігоря Соневицького, Платона Майбороди.

🔹 Ви почуєте яскраві арії, дуети та органні твори, що розкривають велич української музичної традиції – від духовних шедеврів до ліричних пісень та оперних номерів.

🌟 Запрошуємо всіх поціновувачів музики відсвяткувати День Незалежності України у храмі, де живе мистецтво – Одеській кірсі!



Дізнатися більше:

www.facebook.com/ organevenings

+380956453676





