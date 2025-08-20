✨ Традиційний недільний концерт в Одеській кірсі "МУЗИКА УКРАЇНИ"

📅 24 серпня 2025 року, неділя
🕕 Початок о 18:00
📍 Одеська кірха вул. Новосельского, 68
"МУЗИКА УКРАЇНИ"
У програмі – шедеври української класики та духовної музики у виконанні провідних митців:
🌸 Анна Богач (сопрано)
заслужена артистка України
🎼 Віталій Білий (баритон)
✨ Вероніка Струк (орган)
🎤 Ельвіра Паламарчук (ведуча концерту)
🔹 У цей святковий вечір пролунають твори Дмитра Бортнянського, Семена Гулака-Артемовського, Миколи Лисенка, Анатоля Кос-Анатольського, Юрія Янівського, Григорія Куркова, Ігоря Соневицького, Платона Майбороди.
🔹 Ви почуєте яскраві арії, дуети та органні твори, що розкривають велич української музичної традиції – від духовних шедеврів до ліричних пісень та оперних номерів.
🌟 Запрошуємо всіх поціновувачів музики відсвяткувати День Незалежності України у храмі, де живе мистецтво – Одеській кірсі!
Дізнатися більше:
www.facebook.com/ organevenings
+380956453676