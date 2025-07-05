"ОРФЕЙ ТА ЕВРІДІКА" — опера К.-В. Глюка у камерному звучанні в Одеській кірсі

Запрошуємо вас на унікальний музичний вечір, який перенесе вас у світ міфів, краси і безсмертного кохання. Опера "Орфей та Еврідіка" — один із шедеврів європейського музичного бароко — прозвучить у вишуканому камерному форматі.

Це історія про любов, що кидає виклик навіть смерті. Орфей спускається в Підземне царство, щоб повернути до життя свою кохану Еврідіку... Чи зможе він пройти це випробування?

👥 Виконавці:

Еврідіка — заслужена артистка України Юлія Терещук (сопрано)

Орфей — Богдан Панченко (баритон)

Флейта — Павло Доронін

Клавесин — Вероніка Струк

Художнє слово — Ельвіра Паламарчук

🎼 Програма вечора:

I. Преамбула

Й.-С. Бах. Соната №4 До мажор для флейти та клавесина (1–2 частини)

Виконують: Павло Доронін і Вероніка Струк

II. К.-В. Глюк. "Орфей та Еврідіка" (фрагменти з опери):

Інтродукція

Арії та речитативи Орфея: "Amicie!...Eurydice!", "Cerco il mio ben cosi", "O numi, barbari numi!"

Спуск у Підземне царство: зустріч із Фуріями, арія "Deh! placatevi con me", заспокоєння Фурій

Зустріч Орфея з Еврідікою:

Елізіум (інструментальна сцена)

Арія Еврідіки

Дует Орфея та Еврідіки

Драматичні сцени розлуки

Славетна арія Орфея "Che farò senza Euridice?"

Фінальний терцет: Юлія Терещук, Богдан Панченко, Павло Доронін, Вероніка Струк

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Цей концерт — подорож у глибини людських почуттів, музичне свідчення того, що справжнє кохання здатне подолати навіть смерть.

6 липня о 18:00. Одеська кірха

Запрошуємо до світу, де музика оживляє міфи, а серце б’ється в унісон із вічністю.