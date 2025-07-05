"ОРФЕЙ ТА ЕВРІДІКА" — опера К.-В. Глюка у камерному звучанні в Одеській кірсі

Запрошуємо вас на унікальний музичний вечір, який перенесе вас у світ міфів, краси і безсмертного кохання. Опера "Орфей та Еврідіка" — один із шедеврів європейського музичного бароко — прозвучить у вишуканому камерному форматі.
Це історія про любов, що кидає виклик навіть смерті. Орфей спускається в Підземне царство, щоб повернути до життя свою кохану Еврідіку... Чи зможе він пройти це випробування?
👥 Виконавці:
Еврідіка — заслужена артистка України Юлія Терещук (сопрано)
Орфей — Богдан Панченко (баритон)
Флейта — Павло Доронін
Клавесин — Вероніка Струк
Художнє слово — Ельвіра Паламарчук
🎼 Програма вечора:
I. Преамбула
Й.-С. Бах. Соната №4 До мажор для флейти та клавесина (1–2 частини)
Виконують: Павло Доронін і Вероніка Струк
II. К.-В. Глюк. "Орфей та Еврідіка" (фрагменти з опери):
Інтродукція
Арії та речитативи Орфея: "Amicie!...Eurydice!", "Cerco il mio ben cosi", "O numi, barbari numi!"
Спуск у Підземне царство: зустріч із Фуріями, арія "Deh! placatevi con me", заспокоєння Фурій
Зустріч Орфея з Еврідікою:
Елізіум (інструментальна сцена)
Арія Еврідіки
Дует Орфея та Еврідіки
Драматичні сцени розлуки
Славетна арія Орфея "Che farò senza Euridice?"
Фінальний терцет: Юлія Терещук, Богдан Панченко, Павло Доронін, Вероніка Струк
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Цей концерт — подорож у глибини людських почуттів, музичне свідчення того, що справжнє кохання здатне подолати навіть смерть.
6 липня о 18:00. Одеська кірха
Запрошуємо до світу, де музика оживляє міфи, а серце б’ється в унісон із вічністю.