Свято класичної музики в Одеській кірсі

У Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України відбувся захоплюючий концерт класичної музики, що залишив незабутнє враження на всіх присутніх. Особливість цього вечора полягала в тому, що всі виконавці – студенти та випускники кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової, виконали шедеври класичної музики.

Усі твори, які звучали під час концерту, були виконані у супроводі органу, що саме по собі вже стало елементом великого мистецтва. Органістка Вероніка Струк вражала вишуканістю в інтерпретації кожного музичного твору, демонструючи високий професіоналізм та глибоке розуміння кожної ноти.

Виконавці – студенти та випускники кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової принесли у програму своє неповторне виконання, яке додало концерту емоційної насиченості.

У програмі звучали шедеври класичної музики, такі як арії від Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, дуети від Дж. Доніцетті та Г. Верді, а також романси від Ф. Пуленка та інших великих композиторів. Кожен виконавець демонстрував свою майстерність та виразність у передачі музичних образів.

Особливою окрасою концерту став орган, який установлений у Кафедральному соборі Св. Павла. Цей унікальний інструмент, подарунок з Німеччини, має 2674 труби і є одним з найпрестижніших в Європі та Україні. Він був спеціально адаптований для особливих акустичних умов кірхи, що робить його ідеальним інструментом для міжнародних концертних програм та літургійних потреб Кафедрального собору.

Цей концерт не лише дозволив аудиторії насолодитися музикою, але й підкреслив важливість культурного обміну та співпраці між духовними та музичними установами. Пошанувачі класичної музики залишили кірху із незабутніми враженнями після цього чудового вечора.

На завершення детальніше про унікальний інструмент, подарунок з Німеччини, Орган в кірсі. Саме тут, у Кафедральному соборі Св. Павла, у будівлі з унікальною акустикою встановлений один з найкращих інструментів Європи і України. Він має 2674 труби, виготовлені фірмою «Steinmeyer/Штайнмейер»,

Німеччина. Виступати на ньому вважають за честь провідні органісти з усього світу. Орган був подарований церквою Святого Хреста в Нюрнберзі. У 2010 році фірма Lutz привезла інструмент до Одеси, змонтувала його та забезпечила новими регістрами. Регістр «солофлейта», який звучанням нагадує поперечну флейту в оркестрі, був спеціально створений для Кафедрального собору Св. Павла в Одесі.

Цей регістр надає органу неповторної романтичної нотки. Орган в Одеській кірсі служить ідеальною платформою для міжнародних концертних програм, як і для літургійних потреб Кафедрального собору.

Г.-Ф. Гендель.Арія Ізраїльтянки із ораторії "Самсон" виконала Олександра Шевченко.

Г.-Ф. Гендель Арія Клеопатри із опери "Юлій Цезарь" виконала Тетяна Жильцова.

Г.-Ф. Гендель Арія Ромільди із опери "Ксеркс" виконала Анна Кондакова.

Й.- С.Бах Речитатив та арія сопрано із "Matthдus-Passionen" виконували Анастасія Кіщук партія флейти- Олексій Кузьменко

Б. Марчелло Речитатив та арія "Quella fiamma" виконував Олег Чепканич.

Л. Луцці Аве Марія виконала Наталія Мусіюк.

В.-А. Моцарт.Арія Блондхен із опери "Викрадення із Сералю" виконувала Анастасія Кіщук.

К.-В. Глюк "Мелодія" із опери "Орфей та Еврідіка" виконувала Олена Демченко.

Г. Доніцетті Дует "Аве Марія" виконали Тетяна Жильцова та Дмитро Вінніков.

Дж. Пуччіні Перша арія Ліу із опери "Турандот" виконала Олександра Мещерікова.

П. Масканьї "Аве Марія" виконала Аліна Енютіна.

Дж. Верді Романс Фієско із опери "Сімон Бокканегра" Андрій Короленко.

А Дворжак Арія Русалки із опери "Русалка" виконала Валерія Колікова.

К. Сен-Санс "Лебідь" виконала Юлія Бут-Гусаїм.

Ш. Гуно.Каватіна Валентина із опери "Фауст" виконав Дмитро Вінніков.

Ф. Пуленк Романс "Се" виконала Аліна Енютіна.

Ф. Пуленк Романс "Шляхи кохання" виконала Валерія Колікова.