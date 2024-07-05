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Сьогодні, 10:00

Одесу відвідає декан Собору Ковентрі Джон Віткомб з Великобританії

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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З нагоди 11-ої річниці участі Одеської громади Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України у Спільноті Хреста з Цвяхів (CCN) Одесу відвідає голова цієї організації Превелебний Джон Віткомб декан Собору Ковентрі (Великобританія).

Всіх бажаючих запрошують 5 липня 2024 року взяти участь у святкових заходах з цього приводу.

План візиту:
10.00 Лекція Превелебного Джона Віткомба “Хрест з цвяхів: теорія та практика примирення”
12.00 Літургія Ковентрі, благословіння вівтаря Ковентрі в Кірсі Святого Павла




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