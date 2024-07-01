Громада святого Павла поповнилася, в Одеській кірсі пройшов обряд конфірмації

Вчора, в Соборі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України пройшов обряд конфірмації.





Конфірмація – це особисте благословення, яке підтверджує хрещення після усвідомленого вибору християнина, що він чи вона хоче вести християнське життя на основі Біблії та лютеранського віросповідання. Оскільки багато хто приймає хрещення в юному віці, лютерани ввели цей обряд як вираз свідомого рішення людини, що його хрещення значуще для всього життя, і що він хоче бути лютеранином.

Щоб підготувати конфірмацію, у кірсі пастор Олександр Гросс щорічно проводить курс біблійних та конфірмаційних занять, який починається завжди восени та закінчується конфірмацією на день, або після П'ятидесятниці наступного року. Ритуал прилучення до церкви лютерани називають конфірмацією. Це слово, запозичене з латини, confirmatio, що означає "підтвердження". Конфірмація підкріплює хрещення, обряд якого конфірманти, проходять як правило, ще в дитинстві, і символізує, що людина християнської віри прийнята і любима Богом. Обряду прийняття до членів церкви, як правило, передує серйозна підготовка називається вона «Курс віри», майбутнім конфірмантам розповідають про основи євангелічної віри, знайомлять з важливими постулатами з Біблії на підставі Малого катехизму Лютера. Це робиться для того, щоб майбутні конфірманти мали більше знань про Ісуса Христа і сутність Бога. На заняттях збираються люди, які виявляють великий інтерес до Біблії та християнської віри. Вони ставлять питання про значення віри, щоб навчитися будувати своє життя у світі. Вони намагаються відчути особливість лютеранського віросповідання. Вони обговорюють актуальні етичні проблеми, базові цінності, які є важливими для їхнього життя, у світлі біблійних текстів. Вони прагнуть дізнатися про лютеранську духовність в умовах сучасного світу — через читання Біблії, участь у богослужіннях та у диаконічній роботі (соціальні проекти).