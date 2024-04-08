Життя з надлишком у воєнний час

Одного разу Ісус сказав: «Я прийшов, щоб мали життя і мали надлишок». Іоанна 10:10 Слова Ісуса «Життя з надлишком» під час війни звучать щонайменше суперечливо, проте саме зараз ці слова як ніколи актуальні, бо не тільки й не стільки про матеріальні блага говорив Спаситель, скільки про життя духовне – сповнене життя.

Ми продовжуємо нашу розповідь про життя громад Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України у нашому регіоні.

Нещодавно 05-06 квітня 2024 р. відбулася конференція голів Рад громад Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України за участю єпископа Павла Шварца та інших служителів Церкви.

«Щоб отримувати життя надміру, нам просто необхідно тут же його віддавати іншим людям, але й цьому теж треба вчитися, тому ми тут на конференції», – каже один з учасників конференції Юрій Байдельшпахер.

Конференція розпочалася у п'ятницю у Петродолинському. Учасники обговорювали цінності, принципи та пріоритети диаконічного служіння, планували соціальні та місіонерські проекти та навчалися взаємодії з керівництвом Церкви та органами державної влади.

«Загальновідома та значуща роль, яка відводиться кожному члену громади та громаді загалом як їх організації у діяльності Лютеранської Церкви», – зазначив єпископ Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України Павло Шварц.

Наступного дня учасники приїхали до Одеси, де разом аналізували стан та перспективи громад, залучення ресурсів та можливості навчання співробітників та волонтерів.

Того ж дня у Одеській кирсі Святого Павла відбулася ординація на пасторське служіння доктора Дмитра Цоліна, який нестиме служіння у Львові. Згідно з євангелічно-лютеранським віровченням, обряд ординації – це урочисте визнання Церквою кваліфікації служителя, я кий не є Таїнством і ординовані служителі не представляють окремого «духовного стану», тому що, згідно з Новим Завітом, всі хрещені члени Церкви однаково священики, але служить для підтримання порядку та найкращого поширення Слова Божого навченими та здібними людьми. Професор Дмитро Цолін, якраз один із таких людей, він неодноразово відвідував різні заходи громади Святого Павла і запам'ятався цікавими та пізнавальними лекціями, в яких на багатому історичному матеріалі показував генезис християнської істини. Дмитро Цолін розповідав про нові сенси, у яких формувалася лютеранська етика, яка, як відомо, звільнила людину від зовнішньої релігійності. Зробивши релігійність внутрішнім світом людини, вона вимагала від нього ініціативи та відповідальності, які так не дістають нам у сучасному безвідповідальному світі. Учасники мали можливість відвідати Музей історіі чорноморських німців, який розташований на території церковного центру в Одесі