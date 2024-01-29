Навчання, Моцарт-концерт та міжнародні гості – чим живе Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква Одещини

У п'ятницю кореспондент редакції «Слова» відвідав семінар для лекторів громад Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України, який проводив професор Дмитро Цолін, читав лекції "Вступ до Біблії", де висвітлювався історико-культурний контекст та основні теологічні концепти Старого та Нового Завітів. Дмитро Цолін найцікавіший лектор, який не вперше приїжджає до Одеси зі своїми чудовими лекціями, завжди зустрічаючи вдячну аудиторію. За сухими формулюваннями назв лекцій «теологічні концепти», «культурний контекст» ховається повна драматизму захоплююча історія духовного пошуку народів на шляху раннього християнства. Здавалося б, рутинний внутріцерковний захід – «курс підвищення кваліфікації» лекторів громад завжди перетворюється з його участю в подію, що запам'ятовується. А для того, щоб зрозуміти суть того, що відбувається, необхідно трохи заглибитись в історію.

Сфера освіти сьогодні перебуває у віданні держави та принципи загальності та обов'язковості навчання навіть записані у Конституції. Адже якихось 150 років тому все було по-іншому.

Вперше в історії, саме протестантська школа висунула принципи загальності та обов'язковості навчання сформовані рухом Реформації. І вже в XIX столітті ці принципи законодавчо закріплюються в німецьких державах, інших країнах Західної Європи, Північної та Південної Америки, більшості колоній Старого та Нового Світу.

Не для кого сьогодні не секрет, що найважливішою характеристикою протестантської культури є єдність віри та школи. Віруючий стає повноправним членом релігійної громади лише після вивчення догматів віри та засвоєння норм християнської моралі. Навчання завершувалося обов'язковим проходженням обряду конфірмації. Не відходить від засад духовного просвітництва Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква України і сьогодні.

Наприкінці тижня до Одеси прибули гості з Германії представники міжнародних партнерів, професор Маріо Фішер Генеральний секретар Спільноти євангелічних церков Європи та Енно Хаакс Генеральний секретар «Густав Адольф Верк».

На зустрічі з представниками церковних громад професор Маріо Фішер презентував Спільноту євангелічних церков Європи та нагадав, що в 2023 році виповнилося 50 років з моменту підписання Лейєнберзької угоди, якою встановлено спільноту катедри і алтаря між більшістю лютеранських, реформатських і об’єднаних Церков Європи.

Напередодні поважні гості відвідали церковні громади Одеської області. В Петродолинському Енно Хаакс та Маріо Фішер познайомилися з родинами біженців з прифронтового села Зміїівка. Вони дізналися про ситуацію в селі під час війни та численні руйнування, які були заподіяні російськими військами. За підтримки Gustaw-Adolf-Werk на території церковного центру будуються модульні будинки, які здатні вмістити тих, хто постраждав від війни. Також гості завітали до Новоградківки, ознайомилися зі служінням місцевої громади та станом місцевої кірхи, яка досі знаходиться в зруйнованому стані. Далі гості з Германії віддали шану загиблим захисникам України, відвідав цвинтар в одеському районі, на окремій ділянці якого поховані українські воїни, полеглі на фронті.

В неділю на Свято Преображення Маріо Фішер проповідував на богослужінні громади Святого Павла в Одесі.

“Є найяскравіші вершини досвіду, моменти, коли ми усвідомлюємо, що небеса відкриті, миті, які ми хотіли б зберегти назавжди. Ми не можемо їх утримати. Але ми можемо черпати з них силу, і з цим зміненим поглядом піднятися над повсякденністю та осяяти життя людей світлом та любов’ю Бога” – підкреслив він в своїй проповіді.

А скінчився насичений подіями тиждень чудовим концертом до дня народження Вольфганга Амадея Моцарта «Moz-Art-konzert» у приміщення Одеської кірхи.