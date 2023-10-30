Лютеранська Громада Святого Павла святкує 220 років з дня свого заснування

«Куточок Європи в центрі Одеси». Так часто описують територію навколо Одеської кірхи. Дійсно, естетика архітектурного ансамблю, яку підкреслює освітлення та особлива атмосфера, переносяться уявою в затишне європейське місто. Саме Лютеранська Громада Святого Павла, яка була ініціатором побудови кірхи, цього року святкує 220 років з дня свого заснування, тобто є майже ровесником сучасної Одеси. І її внесок в життя міста не обмежується лише побудовою прекрасного храму.

Урочисте відкриття святкування відбулося після богослужіння в будівлі Одеської кірхи с привітальним словом до гостей звернувся пастор Олександр Гросс, Президент синоду Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України.

Серед виступаючих були: Іван Липтуга, Директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та євроінтеграції Одеської міської ради. Олександр Жильцов, Директор Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради. Отець Роман, представник Римо-Католицької Церкви України. Отець Роман, представник Православної церкви України. Пітер Шегляник, представник Угорської реформатської церкви Закарпаття. Наталія Терехова, речниця Одеської народної церкви. Арне Бьолт, диякон Німецької Лютеранської церкви Макленбургу (місто Росток). Бевзюк Наталя, доцент Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Церковне управління (єпископат) Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви, України Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова виступили ініціаторами Всеукраїнсьої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Церква і віра як життєва позиція вільної людини» присвячену 220-річчю від дня заснування громади святого Павла в Одесі. На урочистостях була представлена дуже цікава виставка рідкісних експонатів «Матеріальна культура німецької громади XIX та початку ХХ ст. на Півдні України». Виставка відображує наскільки радикально німецькі колоністи змінили обличчя степової України у ХІХ та на початку ХХ століття. Усі експонати люб’язно надані колекціонером Сергієм Новицьким із власного зібрання. Виставка розташована у залі, де вже рік експонується авторська виставка відомого одеського історика Олександра Сурилова, яка покликана нагадати про видатний внесок німців-колоністів у розвиток Степової України. Захід здійснюється за підтримки ГО Дослідного інституту розвитку демократії. Науково-просвітницька складова святкування була представлена всеукраїнською науково-практичною конференцією з міжнародною участю «Церква і віра як життєва позиція вільної людини» надзвичайно цікавою і пізнавальною лекцією професора Дмитра Цоліна «Мартін Лютер і німецькі переклади Біблії» в якій автор на багатому фактичному матеріалі показує в німецьких перекладах формувались нові смисли тлумачення довічної християнської істини і як в цих нових смислах формувалась лютеранська етика. Владислав Федюк в своїй лекції «Віра і діло пастора Цеклера» торкнувся під час болючих, але повчальних прикладів історії церкви в Галичині та Прикарпатті в часи Австро-Угорщини. Актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін завітали на урочистості присвячені цій поважній даті та привітали учасників науково-практичної конференції. На пленарному засіданні конференції також були розглянуті різноманітні теми: історико-культурологічні, релігійно-філософськи та впроси мовознавства.

Концерт муніципального театру ім. Саліка в приміщенні Одеської кірхи став подовжив музикально-культурну складову урочистостей. Екуменічна молитва за мир по літургії Ковентрі провів пастор із Бремену Андреас Гамбург.

Завершив перший насичений день урочистого святкування 220-річчя від дня заснування громади святого Павла в Одесі концерт органної музики.