Фінансування України з бюджету США зупинено за власним розпорядженням Трампа

Вашингтон прекратили финансовую поддержку Киева по решению президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, кадры заявления которой передают политические телеграм-каналы.

При этом Пентагон “продолжает продажу оружия странам НАТО в большом количестве”, хотя “не может делать это вечно”.

В этом же заявлении Ливитт сообщила об имеющемся оптимизме касательно достижения мирного урегулирования военного конфликта между Москвой и Киевом.


