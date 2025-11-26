У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Вашингтон прекратили финансовую поддержку Киева по решению президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, кадры заявления которой передают политические телеграм-каналы.
При этом Пентагон “продолжает продажу оружия странам НАТО в большом количестве”, хотя “не может делать это вечно”.
В этом же заявлении Ливитт сообщила об имеющемся оптимизме касательно достижения мирного урегулирования военного конфликта между Москвой и Киевом.