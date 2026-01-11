Удар “Орешником” был нанесен по авиаремонтному заводу во Львове, а не по газовому хранилищу. Об этом сообщают OSINT-специалисты и украинские военные паблики.

Пользователь X (Twitter) под ником 3BM15 заявил, что смог найти предполагаемое место удара “Орешником” по Львову, геолоцировав прилеты с публикуемых в сети роликов.

По утверждениям автора поста, вероятная цель удара не газохранилище как ранее писали блоггеры и СМИ, а Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ЛДАРЗ), находящийся на перекрестье обзора операторов двух роликов с ударом “Орешника”.

Завод находится в непосредственной близости от аэропорта Львова, который, теоретически, также мог быть целью удара.

Эту информацию публикуют и украинские военные телеграмм-каналы, отмечая, что по заводу уже были прилеты в марте 2022 года.





