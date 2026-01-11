 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

Удар “Горішником” було завдано по авіаремонтному заводу у Львові

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Удар “Орешником” был нанесен по авиаремонтному заводу во Львове, а не по газовому хранилищу. Об этом сообщают OSINT-специалисты и украинские военные паблики.

Пользователь X (Twitter) под ником 3BM15 заявил, что смог найти предполагаемое место удара “Орешником” по Львову, геолоцировав прилеты с публикуемых в сети роликов.

По утверждениям автора поста, вероятная цель удара не газохранилище как ранее писали блоггеры и СМИ, а Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ЛДАРЗ), находящийся на перекрестье обзора операторов двух роликов с ударом “Орешника”.

Завод находится в непосредственной близости от аэропорта Львова, который, теоретически, также мог быть целью удара.

Эту информацию публикуют и украинские военные телеграмм-каналы, отмечая, что по заводу уже были прилеты в марте 2022 года.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 