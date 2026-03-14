Соучредитель Monobank Олег Гороховский признал свою неправоту после обнародования персональных данных клиентки, но это не освобождает от ответственности.

Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Яотреагировал на ситуацию сразу - открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны", - отметил он.

Лубинец подчеркнул, что персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения.

"Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом", - подчеркнул омбудсмен.

Он отметил, что орезультатах проверки и дальнейших шагах будет сообщено дополнительно после получения всей необходимой информации.

9 марта соучредитель проекта monobank (работает на базе "Универсал банка" Сергея Тигипко) Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции. Все из-за флага, который висел за ее спиной и, по мнению Гороховского и работников банка, является флагом России.

В своей заметке Гороховский саркастически отметил, что клиентке отказали в обслуживании "из-за немытой головы".

Впоследствии на публикацию ответила сама клиентка, Карина Кольб. Она пояснила, что находится за границей, а флаг, на фоне которого она стояла, - является флагом Словении (он отличается от российского лишь наличием герба в левой части знамени).

Эта ситуация вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях. В частности относительно того, имел ли право Гороховский публиковать личные данные клиентки monobank.

Сам Гороховский на упреки о нарушении банковской тайны ответил, что "у сторонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных". А информацию о том, что флаг, на фоне которого фотографировалась клиентка, не российский, он опроверг.

Сообщалось, что Национальный банк запросил объяснения у Гороховского по распространению им фото клиентки банка, которую обвинил в пророссийских взглядах.

Гороховский, комментируя скандал с публикацией, в которой он распространил фото клиентки банка, заверил клиентов, что "с ихперсональными данными все в порядке и никогда не будет иначе".





