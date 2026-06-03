Картину Марчука продали на аукціоні Sotheby's за майже 100 тисяч євро

На аукціоні Sotheby's полотно Івана Марчука "Щедра планета" продали за 96 тисяч євро. Нового власника полотна не розголошують.

Про це йдеться на сайті аукціону.

Натюрморт "Щедра планета" був створений Марчуком у 1994 році й дотепер перебував у приватній колекції у Сполучених Штатах. Попередньо роботу оцінювали у 40-60 тисяч євро.

На майданчику аукціонного дому Sotheby's ця робота стала найдорожчою. Раніше пейзаж "Тут спокій поселивсь" (Here Stopped Time) пустили з молотка за 76 тисяч євро, роботи "Село у місячному сяйві" та "Вони полетіли до неба" – за 40 і 44 тисячі відповідно.

Абсолютний рекорд продажу картини художника відбувся у 2024 році, коли на київському аукціоні Goldens за картину "Зійшов місяць над Дніпром" новий власник заплатив 250 тисяч доларів. Повна сума з податками та авторським збором становила 300 тисяч.

У 2022 році полотно "Сад спокуси" продали на благодійному аукціоні Art can help за 120 тисяч доларів. Тоді організатор події – український аукціонний дім Goldens – відправив половину отриманих коштів у фонд "Повернись живим" на потреби Збройних сил України.

Також у Києві відкрили постійну виставку робіт Івана Марчука у Мистецькому центрі "Шоколадний будинок". З 12 травня запрацювала експозиція "Іван Марчук. Музейні колекції". Показали роботи з фондів одинадцяти музейних інституцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Загалом йдеться про 40 творів, що охоплюють період від кінця 1960-х років до сьогодні. Проєкт приурочили до 90-річчя художника.

Окремо представили три нові роботи, написані Іваном Марчуком у Відні у 2024 році й передані спеціально для цієї експозиції.

Іван Марчук – народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Створив нову техніку живопису під назвою "пльонтанізм" – нашарування дрібних ліній, з яких будується унікальна композиція кольору та світла. Доробок живописця налічує близько 5000 творів.

У 2006 році його прийняли до "Золотої гільдії" Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі (Accademia di Belle Arti di Roma). Також Іван Марчук став почесним членом наукової ради закладу.

У 2007 році він потрапив до рейтингу британського видання Daily Telegraph – "100 геніїв сучасності". У ньому Марчук посів 72-ге місце.

Також 2021 року отримав відзнаку президента "Національна легенда України". У травні 2026 року художнику виповнюється 90 років. Він вважається найдорожчим з українських художників та рекордсменом українського артринку.





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