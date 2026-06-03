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Учора, 20:00

Картину Марчука продали на аукціоні Sotheby's за майже 100 тисяч євро

Категория: Новини / Культура та мистецтво

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На аукціоні Sotheby's полотно Івана Марчука "Щедра планета" продали за 96 тисяч євро. Нового власника полотна не розголошують.

Про це йдеться на сайті аукціону.

Натюрморт "Щедра планета" був створений Марчуком у 1994 році й дотепер перебував у приватній колекції у Сполучених Штатах. Попередньо роботу оцінювали у 40-60 тисяч євро.

На майданчику аукціонного дому Sotheby's ця робота стала найдорожчою. Раніше пейзаж "Тут спокій поселивсь" (Here Stopped Time) пустили з молотка за 76 тисяч євро, роботи "Село у місячному сяйві" та "Вони полетіли до неба" – за 40 і 44 тисячі відповідно.

Абсолютний рекорд продажу картини художника відбувся у 2024 році, коли на київському аукціоні Goldens за картину "Зійшов місяць над Дніпром" новий власник заплатив 250 тисяч доларів. Повна сума з податками та авторським збором становила 300 тисяч.

У 2022 році полотно "Сад спокуси" продали на благодійному аукціоні Art can help за 120 тисяч доларів. Тоді організатор події – український аукціонний дім Goldens – відправив половину отриманих коштів у фонд "Повернись живим" на потреби Збройних сил України.

Також у Києві відкрили постійну виставку робіт Івана Марчука у Мистецькому центрі "Шоколадний будинок". З 12 травня запрацювала експозиція "Іван Марчук. Музейні колекції". Показали роботи з фондів одинадцяти музейних інституцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Загалом йдеться про 40 творів, що охоплюють період від кінця 1960-х років до сьогодні. Проєкт приурочили до 90-річчя художника.

Окремо представили три нові роботи, написані Іваном Марчуком у Відні у 2024 році й передані спеціально для цієї експозиції.

Іван Марчук – народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Створив нову техніку живопису під назвою "пльонтанізм" – нашарування дрібних ліній, з яких будується унікальна композиція кольору та світла. Доробок живописця налічує близько 5000 творів.

У 2006 році його прийняли до "Золотої гільдії" Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі (Accademia di Belle Arti di Roma). Також Іван Марчук став почесним членом наукової ради закладу.

У 2007 році він потрапив до рейтингу британського видання Daily Telegraph – "100 геніїв сучасності". У ньому Марчук посів 72-ге місце.

Також 2021 року отримав відзнаку президента "Національна легенда України". У травні 2026 року художнику виповнюється 90 років. Він вважається найдорожчим з українських художників та рекордсменом українського артринку.


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