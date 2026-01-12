Придбали "інтуїтивно": у Бельгії картину анонімного майстра ідентифікували як роботу Рубенса

У Бельгії етюд анонімного майстра фламандської школи ідентифікували як роботу відомого художника епохи бароко Пітера Пауля Рубенса. Полотно приховує відразу два зображення – в бороді головного героя "ховається" портрет жінки.

Історію картини, яку "інтуїтивно" придбали на онлайн-розпродажі, розповіли в The Guardian.

Фото: Пітер Рубенс/Клаас Мюллер/Brafa Art Fair

Три роки тому колишній галерист та артдилер Клаас Мюллер придбав картину, яку рекламували як недатований етюд на папері анонімного майстра фламандської школи.

Чоловік каже, що за роботу він заплатив "розумну ціну" – менше, ніж 100 тисяч євро. За ці гроші, як виявиться згодом, він отримав картину Рубенса, яка зображає версію популярної оптичної ілюзії качки та кролика.

З першого погляду на картині можна побачити лисого літнього чоловіка з великою густою бородою. Але якщо обернути полотно та придивитися, у його волосяному покриві можна знайти риси молодої жінки.

Мюллер зізнався, що не був впевнений, чи робота належить Рубенсу, але знав, що вона дуже нагадує його полотна.

"У мене вдома є бібліотека книг про нього, і я переглядаю їх щовечора. Це трохи залежність", – зізнався бельгієць.

Коли картина опинилася в нього вдома, артдилер помітив, що попри бруд, лак захистив полотно. Завдяки цьому Мюллер побачив – робота мала надзвичайно високу якість.

Протягом кількох місяців полотно вивчав мистецтвознавець та колишній директор Будинку Рубенса Бен ван Бенеден. За словами фахівців, етюд не був створений для продажу, але його малювали з "винятковою майстерністю".

Рубенс неодноразово зображав на своїх полотнах чоловіка, який опинився і на цій роботі. Цей образ, як цар Мельхіор з'являється на "Поколінні волхвів" (The Adoration of the Magi), фарисей – у "Грошах-данинах" (The Tribute Money), а також Святий Аманд на рельєфному вівтарі в Антверпенському соборі в Бельгії.

Мистецтвознавець підтвердив, що картина, яку придбав Мюллер, була авторством Рубенса. Він також встановив, що на полотні першою з'явилася жінка.

Ймовірно, художник не намагався створити оптичну ілюзію, а повторно використав папір.

Етюд виставлять на художньому ярмарку Brafa у Брюсселі 25 січня.

Раніше у Франції втрачену картину "Ісус Христос на хресті" Рубенса продали на аукціоні за 2,3 мільйона євро.





Источник