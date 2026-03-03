В Одессе разоблачили группу лиц, которые под прикрытием общественной организации занимались незаконным обогащением и вымогательством денег у военнообязанных граждан. Фигуранты предлагали "гарантии" избежания мобилизации.

Как сообщает Национальная полиция Украины, правоохранители Одесского районного управления полиции №1 и Департамента стратегических расследований проводили комплексные мероприятия по выявлению схем уклонения от мобилизации и противоправного обогащения.

В ходе расследования установлено, что деятельность организации имела внешне патриотический характер и выглядела как помощь государству, но фактически использовалась для получения незаконной выгоды. Представители ОО во время встреч с "клиентами" уверяли, что могут решать любые вопросы, связанные с военным призывом, якобы имея знакомства среди руководства и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

В Одессе разоблачили группу лиц, которые предлагали клиентам "гарантии" избежания мобилизации.

Фото: Национальная полиция

За "услуги" — оформление членства в общественной организации, выдачу удостоверений участника, доступ к закрытым группам в мессенджерах с данными о блокпостах и перемещении мобильных групп — они получали от 1000 до 3000 долларов. Часть информации о передвижении военных групп и блокпосты распространяли в телеграмм-каналах.

Как добавляет местный Telegram-канал "Труха Одесса", за 1000 долларов лицо получало удостоверение члена ОО, но обязывалось патрулировать город вместе с ТЦК. Зато за 3000 долларов "клуенту" предоставлялся "VIP-пакет" без дежурств.

В Одессе разоблачили группу лиц, которые предлагали клиентам "гарантии" избежания мобилизации.

Фото: Национальная полиция

24 февраля правоохранители провели более 60 обысков в Одессе и области совместно с СБУ и Государственной пограничной службой. Во время мероприятий они изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи, а также схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По результатам расследования организатору и четырем участникам группы сообщено о подозрении. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Изъятое оружие сейчас направили на экспертизу, которая может привести к дополнительной квалификации действий фигурантов.

Напомним, что 26 февраля в Одессе в сети появилось видео, где мужчина в гражданском пытался убежать от группы военнослужащих ТЦК, и прозвучали два выстрела. Как уточняет Одесский областной ТЦК, во время внутреннего конфликта между военными произошла стрельба холостыми патронами, пострадавших нет, а виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также Фокус писал, что 20 февраля в Черноморске Одесской области разгорелся скандал, когда сотрудники ТЦК с применением силы задержали военного. В частности, мужчина, которого задержали, оказался действующим военнослужащим, находившимся на реабилитации после ранения.