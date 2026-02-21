



В Каламате, втором по величине городе греческого Пелопонеса, появилась мировая достопримечательность. Настенное изображение легендарной оперной дивы Марии Каллас на одном из центральных зданий признано “Лучшей фреской 2025 года”, по версии Street Art Cities.

В Каламате, втором по величине городе греческого Пелопонеса, появилась мировая достопримечательность. Гигантское настенное изображение легендарной оперной дивы Марии Каллас на одном из центральных зданий признано “Лучшей фреской 2025 года”, по версии Street Art Cities - посвящённой уличному искусству глобальной платформы.

Её автор - художник Клеоменис Костопулос - рассказал, что работа должна была занять около двух недель, но из-за плохой погоды растянулась на месяц. Для создания фрески он использовал специальные кисти, баллончики с краской и подъёмный кран.

Отец Марии Каллас - выходец из региона Месиния, именно это и дало мне импульс изобразить её как воплощение Каламаты. Фреска на самом деле называется не "Мария Каллас", а "Каламата", моим намерением было аллегорически изобразить город Клеоменис Костопулос художник

По мнению художника, помимо личности оперной дивы следует обратить особое внимание на её платье, которое олицетворяет, по его словам "природное изобилие этой благословенной земли - региона Месиния". Фреска также связана с амбициозной целью Каламаты стать климатически нейтральным городом к 2030 году.

Местные власти приветствуют роль нового настенного изображения в продвижении города как туристического направления.

Мы рассматриваем фреску как новую достопримечательность. Она уже стала центром притяжения. Люди приезжают и фотографируются на её фоне. Они планируют посетить Каламату, рекламируют её в соцсетях. Хэштег "Каламата" и "Мария Каллас" сейчас активно продвигается и распространяется Василис Папафстатиу заместитель мэра Каламаты по стратегическому планированию и климатической нейтральности

Проект также связан с целью Каламаты стать климатически нейтральным городом к 2030 году. Связь между муралом и этой целью, возможно, не сразу очевидна, но становится понятной, если рассматривать фреску как средство коммуникации и повышения осведомлённости, отмечают специалисты. По сути, изображение Марии Каллас служит источником информации и вдохновляет на изменение поведения, призывая стать более экологичными в повседневной жизни. В целом, фреска не снижает и не увеличивает выбросы, но усиливает социальную приверженность, которая имеют решающее значение для достижения климатической цели.

Клеоменис Костопулос надеется, что фреска изменит и его жизнь. Опытный художником радуется награде Street Art Cities и говорит, что с ним уже связались несколько муниципалитетов и другие организаций для возможного сотрудничества.





Источник