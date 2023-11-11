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Сьогодні, 10:00

Моніка Беллуччі - у центрі уваги на Міжнародному кінофестивалі у Салоніках

Категорія: Новини / Видео

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Организаторы кинофестиваля в Салониках вручили почетный приз "Золотого Александра" итальянской актрисе Монике Беллуччи, отметив ее вклад в мировой кинематограф

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи стала официальным гостем 64-го Международного кинофестиваля в Салониках. Она представила на форуме два фильма - "Мария Каллас, письма и мемуары", который посвящен 100-летию со дня рождения знаменитой певицы, и легендарную "Малену" - фильм, который сделал знаменитой саму Монику Беллуччи.

"Я очень благодарна этой удивительной артистке, Марии Каллас. Я уже говорила, что меня подвигла на этот проект двойственность Марии Каллас, потому что она была дивой, у нее был божественный талант, и в то же время она была женщиной с простым сердцем", - считает Моника Беллуччи.

За роль в фильме "Малена" организаторы фестиваля вручили Монике Беллуччи почетного "Золотого Александра", отметив большой вклад актрисы в мировой кинематограф и ее умение проникать в суть ролей и раскрывать все невидимые стороны своих героев.




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