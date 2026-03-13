В Одесі вшанували Лесю Українку: слово, музика і мистецтво об’єднали покоління

В фойє академічного українського музично-драматичного театру імені Василька в Одесі відбувся культурно-мистецький захід, присвячений до 155-річчя від дня народження видатної української поетеси Лесі Українки. Подія об’єднала представників творчої інтелігенції, духовенства, освітян, журналістів, митців та молодь. У теплій, натхненній атмосфері учасники говорили про значення творчості поетеси для української культури, звучали її вірші, народні пісні та музичні твори.

З вітальним словом до присутніх звернулася голова Одеської обласної Ради Миру, депутатка Одеської обласної ради, директорка КУ «Грантовий офіс “Odesa 5T” Таміла Афанасьєва. Вона наголосила, що Леся Українка є символом сили української жінки, духовної стійкості та національної гідності.

«Ми сьогодні прославляємо українську жінку — сильну, натхненну, талановиту. Саме такою була Леся Українка, яка своєю творчістю прославила українську мову та культуру у світі», — підкреслила вона.

Під час заходу також було відзначено людей, які роблять вагомий внесок у збереження культурної пам’яті. Зокрема, прозвучали слова подяки на адресу генерального директора ОННБ Іріни Бірюкової, яка зараз втілює проєкт з оцифрування та популяризації рідкісних одеських газет і архівних видань. Ця робота допомагає зробити унікальні історичні матеріали доступними для дослідників та широкого кола читачів.

Музичним подарунком для гостей став виступ тріо бандуристок Одеської обласної філармонії у складі заслуженої артистки України Галини Сукенник, лауреатки міжнародних конкурсів Тетяни Васильців та заслуженої діячки мистецтв України Ніни Морозевич. Вони виконали твір на слова Лесі Українки «Досадонька», який тепло зустріли глядачі.

Комерційний директор академічного українського музично-драматичного театру імені Василька Альона Копайгора розповіла про нову театральну постановку, присвячену Лесі Українці. За її словами, прем’єра вистави вже відбулася і викликала великий інтерес у глядачів.

Поетичний настрій заходу підтримала викладачка театральної школи Ірина Ямцова-Дацюк, яка прочитала поезію Лесі Українки «Сім струн». У виконанні юних вокалістів також прозвучали українські народні пісні, що додало події особливої щирості й теплоти.

З вітанням виступив заслужений журналіст України, голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін. Він підкреслив, що мистецтво та культура мають особливе значення у складні часи, коли країна переживає війну.

«Саме мистецтво допомагає зберігати духовну силу, надихає людей і об’єднує суспільство», — зазначив він.

До учасників заходу звернулася й настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря ігуменя Серафима. Вона наголосила:

"Творчість Лесі Українки й сьогодні надихає людей долати труднощі та зберігати віру і надію".

Протягом вечора звучали вірші, пісні, лунали щирі слова про значення української культури та духовної спадщини. Організатори підкреслили, що подібні зустрічі вже багато років об’єднують різні покоління і допомагають виховувати молодь у любові до рідної мови, літератури та мистецтва.

Захід став ще одним свідченням того, що творчість Лесі Українки залишається живою та актуальною, надихаючи українців берегти свою культуру, мову та духовні цінності.