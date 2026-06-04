Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало ответное сообщение на критику со стороны народного депутата, председателя комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Об этом говорится в официальном письме Минцифры, которое имеется в распоряжении ЕП.

"Уже почти год народный депутат Даниил Гетманцев ведет системную кампанию по дискредитации Министерства цифровой трансформации Украины. Эта кампания построена на манипуляциях, подмене фактов и понятий, недостоверных утверждениях и откровенной диффамации. Содержание, тональность и регулярность этих атак создают впечатление о признаках конфликта интересов", — говорится в официальном сообщении Минцифры.

В сообщении Министерство пункт за пунктом отвечало на якобы манипуляции, которые распространял Гетманцев.

В частности, манипуляцией назвали сообщения о том, что экс-министр цифровой трансформации и нынешний министр обороны Михаил Федоров координировал ликвидированный орган контроля за рынком азартных игр КРАИЛ и отвечал за запуск обновленного органа Государственной системы онлайн-мониторинга (ДСОМ).

В своем ответе Минцифры отметило, что министерству никогда не передавали функции надзора за КРАИЛ или запуска ДСОМ.

В целом все опровержения Минцифры касались рынка азартных игр. В конце своего сообщения министерство опубликовало следующее заявление:

"Чем больше реальных изменений происходит в этой сфере, тем большее давление мы ощущаем. Это ожидаемо: прозрачное государственное регулирование всегда затрагивает интересы тех, кто годами пользовался слабостью системы, непрозрачными правилами и отсутствием эффективного контроля. Но именно поэтому эту реформу нужно довести до конца", — написали в Минцифры.

Напомним:

Исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков подал иск против народного депутата Даниила Гетманцева о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Гетманцев через Telegram-канал утверждал, что Борняков причастен к преступной организации, коррупционным схемам, фиктивному распределению лицензий, незаконному получению средств, уклонению от дачи показаний по уголовным делам и умышленному срыву внедрения государственных цифровых сервисов.

Председатель налогового комитета Даниил Гетманцев отреагировал на иск Александра Борнякова и заявил, что хочет превратить судебный процесс в публичное обсуждение вопросов, связанных с игорным рынком, электронным акцизом и цифровыми реформами.

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