Представителям СМИ разрешили посещать заседания комитетов Верховной Рады и ВСК по разовым пропускам.

Источник: пресс-служба ВРУ, "Рух "Честно"

Детали: Как отмечают в "Рухе Чесно", ограничения на посещение заседаний для журналистов действовали более четырех лет.

Сообщается, что соответствующие изменения внесены председателем парламента Русланом Стефанчуком в распоряжение от 8 мая 2024 года № 431. Они уже вступили в силу.

Обновленный документ вносит изменения в организацию работы представителей СМИ при парламенте. Они могут присутствовать на заседаниях комитетов Верховной Рады и ВСК.

В пресс-службе парламента отметили, что для этого необходимо иметь аккредитацию в Верховной Раде Украины IX созыва и оформить одноразовый пропуск.