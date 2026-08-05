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Сьогодні, 16:00

Журналістам дозволили відвідувати засідання комітетів Ради і ТСК після 4 років обмежень

Категория: Новини / Політика

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Представителям СМИ разрешили посещать заседания комитетов Верховной Рады и ВСК по разовым пропускам.

Источник: пресс-служба ВРУ, "Рух "Честно"

Детали: Как отмечают в "Рухе Чесно", ограничения на посещение заседаний для журналистов действовали более четырех лет.

Сообщается, что соответствующие изменения внесены председателем парламента Русланом Стефанчуком в распоряжение от 8 мая 2024 года № 431. Они уже вступили в силу.

Обновленный документ вносит изменения в организацию работы представителей СМИ при парламенте. Они могут присутствовать на заседаниях комитетов Верховной Рады и ВСК.

В пресс-службе парламента отметили, что для этого необходимо иметь аккредитацию в Верховной Раде Украины IX созыва и оформить одноразовый пропуск.


Источник: Українська правда




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