Временно исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков подал иск к народному депутату Данилу Гетманцеву о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, чья юридическая компания "Миллер" будет представлять интересы Борнякова в суде.

По словам Найема, основанием для иска послужили заявления, которые Гетманцев распространял в своём Telegram-канале. Речь идет об утверждениях о якобы причастности Борнякова к преступной организации, коррупционных схемах, фиктивном распределении лицензий, незаконном получении средств, уклонении от дачи показаний по уголовным делам и умышленном срыве внедрения государственных цифровых сервисов.

В юридической компании считают, что эти высказывания являются утверждениями о фактах, а не оценочными суждениями или критикой, поэтому должны быть подтверждены доказательствами.

"То, что распространил народный депутат, — это не оценка, не критика, не мнение. Это констатация фактов. А факт — это либо правда, либо ложь: третьего не бывает", — написал Найем.

По его словам, иск будет основан на положениях украинского законодательства и практике Европейского суда по правам человека, которые проводят разграничение между свободой слова и ответственностью за распространение недостоверной информации.

Напомним:

Ранее, 14 мая, Кабмин поддержал передачу регулятора игорного рынка PlayCity из ведения Минцифры в свое прямое подчинение.

6 мая 2026 года комитет ВР по вопросам финансов поддержал поправки к законопроекту о налогообложении доходов с цифровых платформ, одна из которых предусматривает передачу функций формирования политики в сфере азартных игр и лотерей от Минцифры к Министерству финансов.

