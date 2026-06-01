Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Россия должна изменить тактику обстрелов Украины, чтобы не страдали румынские граждане.

Источник: Дан в программе Weekend в эфире BBC в воскресенье, пишет "Европейская правда"

Детали: Президент Дан отвечал на вопросы ведущих о действиях Румынии в этой ситуации и признал, что инциденты с дронами становятся все более угрожающими для его страны.

"У нас за последние 2 года было, пожалуй, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался", – рассказал он.

Из этого президент Румынии сделал вывод в эфире о том, что Россия должна изменить тактику атак и продолжить удары по Украине, но так, чтобы не затрагивать его страну.

Прямая речь: "Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому, когда россияне наносят удары по (украинским) городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам".

Детали: Дан пригрозил, что в противном случае может выслать посла РФ из своей страны.

Привлекает внимание то, что в этом интервью Никушор Дан ни разу не упомянул о противоправности ударов РФ по Украине и о необходимости их прекращения, требуя лишь обеспечить, чтобы удары по украинским целям не наносили ущерба румынам.

Впрочем, в пятницу в беседе с Владимиром Зеленским Никушор Дан также заявил, что "Россия должна прекратить свои атаки" и на Украину.

Воскресное интервью Дана вызвало возмущенные комментарии со стороны ряда румынских авторов, что отмечают, что "это заявление лишено человечности".

Источник