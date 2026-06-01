Кабмін дозволив оборонним підприємствам орендувати держмайно без аукціону

Кабінет Міністрів спростив передачу державного майна в оренду без проведення аукціону для підприємств оборонно-промислового комплексу на період воєнного стану. Новий механізм поширюється на виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів і нових зразків зброї, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 30 травня.

Деталі

Це рішення має прискорити запуск нових виробничих майданчиків та допомогти підприємствам нарощувати випуск продукції для потреб Сил оборони, зазначила Свириденко.

За її словами, скористатися спрощеною процедурою зможуть компанії, які мають статус критично важливих та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів.

Українські виробники озброєння мають потенціал для суттєвого збільшення обсягів виробництва, наголосила премʼєр-міністерка. Уряд, за її словами, працює над усуненням адміністративних бар’єрів, які стримують розширення виробничих потужностей оборонної галузі.

Контекст

Україна протягом останніх двох років активно нарощує власне виробництво озброєння та боєприпасів, зокрема безпілотників, ракет і засобів ураження. Одним із ключових викликів для галузі залишається швидке розгортання нових виробничих майданчиків та доступ до необхідної інфраструктури.

28 травня уряд спрямував додаткові 10,8 млрд грн на закупівлю та виробництво озброєння для Сил оборони.

Із загальної суми 9 млрд грн підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, а також ремонт і модернізацію техніки. Ще майже 2 млрд грн уряд спрямує на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема на масштабування виробництва та швидке впровадження технологій, які використовують на полі бою.

