День независимости Грузии сторонники власти и оппозиция провели по отдельным программам. В Тбилиси прошел многотысячный марш в поддержку евроинтеграции.

"Вера дает силу, любовь объединяет!" - под таким лозунгом в Грузии прошло празднование Дня независимости. В мероприятиях на площади Свободы в Тбилиси приняли участие первые лица страны - президент, премьер-министр. представители парламента, а также патриарх Грузии (День независимости совпал с 1700-летием объявления христианства государственной религией).

По традиции около 600 новобранцев приняли присягу в Тбилиси и 12 регионах страны, вблизи церквей и монастыре.

Одновременно в столице тысячи грузин вышли на проевропейский митинг, созванный "Оппозиционный альянсом". Акции сторонников евроинтегарции проходят в Тбилиси 545 день подряд, симптом глубокой поляризации грузинского общества, возникшей после парламентских выборов 2024 года.

Многие демонстранты несли плакаты с надписью "Мы — Европа" и портреты бывшего президента Михаила Саакашвили, который, будучи у власти, добивался сближения с Западом. "Мы выходим на улицы уже больше 500 дней и будем продолжать выходить столько, сколько потребуется, чтобы защитить европейское будущее Грузии", - отметила одна из участниц протеста.

"В конечном итоге победит народ. Ни одно авторитарное правительство не сможет противостоять объединённому народу, а мы едины", - отметил другой протестующий, 59-летний химик Ираклий Нанадзе.

Путь в ЕС "необратим"

Оппозиция обвиняет правящую "Грузинскую мечту"в демократическом откате и сближении с Москвой, с чем власти категорически не согласны. Выступая в День незаменимости, Премьер-министр Ираклий Кобахидзе призвал каждого гордиться тем, что "страна независима и суверенна как никогда".

Грузинские власти получили поздравления от многих государств, в том числе от ЕС.

Страна подала заявку на вступление в евроблок весной 2022 года, получив статус кандидата в декабре 2023. Ровно через год официальный Тбилиси объявил, что приостанавливает процесс евроинтегарции до 20028 года, при этом намерение стать членом ЕС остается закрепленным в конституции республики.

Брюссель констатировал, что "Грузинская мечта" отклоняется от рекомендаций Еврокомиссии в сфере прав человека - в частности, из-за принятия в стране закона об иноагентах. Ираклий Кобахидзе не согласен с такой оценкой. Ранее он заявлял, что путь Тбилиси к вступлению в ЕС "устойчив и необратим".





