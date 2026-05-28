Книжкове свято на Одещині: запрошуємо на XXVI Всеукраїнську виставку-форум

5–7 червня 2026 року Одеська національна наукова бібліотека запрошує на головну книжкову подію регіону – XXVI Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на Одещині».

Це ключовий майданчик для діалогу між видавцями, авторами та читачами, мета якого – підтримати вітчизняне книговидання та популяризувати українську літературу в складні часи.

У програмі форуму:

Професійні дискусії на актуальні питання розвитку книжкової галузі та поповнення фондів бібліотек.

Зіркові гості – публічні інтерв’ю та автограф-сесії з Андрієм Кокотюхою, Валерієм Пузіком, Тарасом Федюком, Дмитром Лазуткіним, Юлією Броварною та Катериною Флекман.

ОдесаБібліоСаміт – науково-практична конференція для фахівців бібліотечної справи.

Конкурс–визначення «Кращої книги XXVI виставки-форуму — 2026».

Виїздне свято книги в Куяльницькій громаді Подільського району.

Також на відвідувачів чекають майстер-класи, презентації нових проєктів та заходи на підтримку ментального здоров’я.

Партнери заходу: Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. С. Грушевського, Одеська обласна бібліотека для юнацтва, Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва, Центральна міська бібліотека ім. І. Я. Франка та Централізована міська бібліотечна система для дітей м. Одеса.

Проєкт реалізується за підтримки державної установи «Український інститут книги» за кошти державного бюджету України.

Долучайтеся до створення атмосфери книжкового свята в головній книгозбірні регіону!