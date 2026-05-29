Замечательный кореевед и ученый Андрей Николаевич Ланьков выпустил видео про китайское экономическое чудо. Ролик очень хороший. Посмотрите на досуге.

Ланьков приводит показатели вклада частного сектора в экономику Китая (60% ВВП, 80% городской занятости, 50% налоговых поступлений) и у него возникает закономерный вопрос: а почему в таком случае Китай — социалистическая страна, м? И он отвечает на него так:

«Возможно, часть китайского руководства считает, что это переходный период, и они может быть когда-нибудь откажутся от частного сектора. Но думаю, что основная причина — это стремление сохранить политическую стабильность, чем Китай чрезвычайно озабочен».

Иными словами, по мнению Ланькова, современный китайский социализм — это просто фасад, ширма, чтобы местные граждане не волновались по пустякам. А вовсе не внутреннее содержание китайской экономики.

При всем уважении позволю себе с этим не согласиться. Социализм в Китае имеет довольно четко выраженные критерии.

Во-первых, как корабль назовешь, так он и поплывет. Китайский корабль называется «социализм с китайской спецификой», и плывет он в этом направлении. Конечно, заявить цель — это еще не значит моментально ее достигнуть. Но если на уровне постановки задач не ставить себе определенные цели, добиться их не получится. В Китае у власти компартия, и это уже задает определенное направление в мышлении и в действиях. Китай — это, со всеми оговорками, плановая экономика. Недавно вот 15-й пятилетний план приняли.

Доля частного капитала в экономике действительно большая. Но никто не говорил, что при социализме нужно полностью отказаться от частного сектора. Маркс писал, что брать контроль за капиталом нужно не сразу, а «шаг за шагом». И начинать нужно с командных высот — банков, энергетики, транспорта, телекоммуникаций, тяжелой промышленности, оборонных предприятий.

Так вот, все командные высоты в Китае находятся под полным контролем государства, а не частного капитала.

Богатые люди в Китае есть, и их много. Но они не оказывают заметного влияния на принятие ключевых политических решений. Сложно себе представить, чтобы закон в Китае был бы принят в интересах конкретного частного капитала или компаний, типа корейских чеболей.

А вот если какая-то крупная компания случайно задолжала денежки, государство может вежливо предложить ее собственнику выплатить долги из личных средств, иногда — с обнулением состояния до ниточки. Пока еще почему-то никто не отказывался.

Распространенная ошибка заключается в сравнении Китая с СССР. Если Китай не похож на СССР, значит, Китай не соцстрана. Но не забывайте, что СССР — это не образец, а провальный эксперимент, чего точно не скажешь о Китае. По крайней мере пока.