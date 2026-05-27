Сьогодні, 20:00

Всесвітній день екстреної медичної допомоги: історія та факти про одеську «швидку»

Категория: Новини / Історія та суспільство

Сегодня, 27 мая, по случаю Всемирного дня экстренной медицинской помощи в Одессе поздравили специалистов, которые посвятили свою жизнь медицине и спасению людей.

Одесская служба экстренной медицинской помощи имеет одну из самых длительных историй в Европе. Одесской станции скорой медицинской помощи исполнилось 123 года: она была официально открыта 20 апреля 1903 года и стала одной из первых подобных станций.

Значительный вклад в создание службы внесло Общество одесских врачей, инициативу которого поддержал граф Михаил Толстой. Его семья пожертвовала более 100 тысяч золотых на строительство станции, закупку современного оборудования и санитарных карет. Остальные средства были собраны одесситами благодаря добровольным взносам.

Городская дума тогда выделила участок в Валиховском переулке, а проект комплекса разработал известный архитектор Юрий Дмитренко, который специально изучал организацию скорой помощи в Вене.

С самого начала работа станции была организована по строгим стандартам: дежурство велось круглосуточно, и благодаря дисциплине выезд конной кареты занимал всего 30 секунд днем и 1–2 минуты ночью после поступления вызова.

Сегодня в службе работают около 2500 специалистов, а на вызовы ежедневно выезжают 186 бригад.

По итогам 2026 года Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф был признан лучшим в Украине: на Всеукраинских соревнованиях команда одесской «экстренки» заняла первое место.

 

