«Відновлення після тотальної війни»: в Одесі стартував форум про майбутнє України

27 травня 2026 року в Одесі пройшов перший день форуму «Відновлення після тотальної війни».

На форум завітав актив Одеського РО НСЖУ під головуванням Юрія Работіна.

Подія об’єднала науковців, військових, юристів, ветеранів, дипломатів, журналістів та публічні голоси з України й з-за кордону, аби говорити про найскладніші виклики, які постануть перед Україною після завершення війни.

Учасниками дискусій стали Геннадій Друзенко, Елла Лібанова, Ганна Юдківська, Piotr Kulpa, Brendan Simms, Євгеній Степанов, Марина Грибанова, Халід Шептицький, David Williams, Anne van Aaken та інші відомі експерти.

Війни часто закінчуються так само раптово, як і починаються. Але після перемоги Україна зіткнеться не лише з наслідками руйнувань і травм, а й із небезпекою мілітаризації суспільства, звуженням свобод, політичним цинізмом, моральною втомою та новими соціальними розломами.

Саме тому вже сьогодні надзвичайно важливо вести чесну й глибоку розмову про майбутнє країни. Від того, як Україна впорається з цими викликами, залежатиме її доля на багато років уперед.