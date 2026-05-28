21-го мая православная Одесса торжественно встретила великий двунадесятый праздник Вознесения Господня. Празднуемое на 40-й день после Пасхи, Вознесение Господне является одним из главных событий Священной истории. Вознесение Господне открывает перед верующими особую духовную истину: земное служение Христа не завершилось отдалением от людей, но перешло в Его невидимое пребывание в Церкви.

20-го мая в Свято-Ильинском мужском монастыре состоялось последнее пасхальное богослужение этого года — Отдание праздника Пасхи. Божественную литургию возглавил игумен обители архиепископ Арцизский Виктор. Как и в сам день Светлого Христова Воскресения, за богослужением звучали радостные пасхальные песнопения, Божественная литургия совершалась с открытыми Царскими вратами, а храм вновь наполнялся победным приветствием: «Христос Воскрес! — Воистину Воскрес!»

5-го мая, в день памяти благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, в престольный праздник надвратного храма Успенского монастыря, епископ Овидиопольский Анастасий совершил Божественную литургию в Свято-Борисо-Глебском храме в сослужении ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, секретаря семинарии архимандрита Тихона (Василиу), преподавателей духовной школы и братии монастыря в священном сане.

По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в актовом зале Свято-Андреевского подворья епархиальный Отдел религиозного образования и катехизации при содействии Одесской духовной семинарии провели VI Православный театральный фестиваль воскресных школ «Зерцало». О нем рассказал ректор духовной школы протоиерей Димитрий Яковенко.

Недалеко от Одессы, всего в 30-ти километрах от города, в селе Мариновка возрожден прекрасный храм Покрова Пресвятой Богородицы и создан Свято-Покровский мужской монастырь. Здесь можно отдохнуть от повседневной суеты, почувствовать великолепие природы, созданной Богом, и благолепие храмов, построенных человеческим трудом, получить духовную поддержку. Благодаря трудам и заботе митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, эта святая обитель стала настоящим украшением края и местом, куда люди приезжают за миром, молитвой и утешением. Для паломников монастырь открыт ежедневно с 7-и часов утра и до 9-ти часов вечера. На минувшей неделе архипастырь Одесской земли митрополит Агафангел вместе с верующими молился в обители Пресвятой Богородицы.