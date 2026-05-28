Одеський ліцеїст – призер Всеукраїнського конкурсу МАН

Учень 8-го класу Одеського ліцею № 84 Олександр Пеліван здобув почесне ІІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2026 році.

Юний дослідник представив роботу у науковому відділенні інформаційних технологій, секції «Системи та технології штучного інтелекту».

Проєкт «Інтелектуальна система розпізнавання та керування жестами на основі машинного зору та Arduino» отримав високу оцінку журі завдяки поєднанню інноваційних технологій, програмування та практичного застосування штучного інтелекту.

Науковий керівник – учитель інформатики Одеського ліцею № 84 Андрій Калашніков.

