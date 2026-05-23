Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук користувалася ШІ для свого останнього роману

У своєму нещодавньому інтерв'ю польська письменниця та лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук зізналася, що використовує штучний інтелект для написання книг.

Про це пише польське видання My Company.

Інтервʼю викликало дискусії, зокрема у спільноті Literary Hub – щоденного літературного сайту, присвяченого найкращим зразкам прози, поезії та літературної критики.

Ольга Токарчук зізналася, що придбала просунуту версію однієї з мовних моделей і була вражена тим, наскільки та "розширює горизонти та поглиблює креативне мислення". Письменниця розповіла, що часто звертається до ШІ із проханням допомогти розвинути окремі ідеї для тексту. Вона пише запити моделі по типу: "Люба, як ми могли б це красиво розвинути?"

Письменниця навела приклад використання штучного інтелекту під час роботи над новою книжкою. Вона попросила мовну модель підказати, під які пісні могли б танцювати герої її роману кілька десятиліть тому. ШІ запропонував кілька варіантів, а наприкінці додав назву польського гурту Golec uOrkiestra, але з помилкою – Golec Łorkiestra.

Попри численні помилки й "галюцинації" ця технологія, на думку письменниці, може бути перевагою у сфері художньої літератури.

Водночас Ольга наголосила, що сумує за епохою, коли література була справою життя та створювалася місяцями наодинці.

Спільнота Literary Hub розділилася на два табори. Одні стверджують, що використання штучного інтелекту для дослідження "є цілком припустимим і певною мірою прирівнюється до консультацій з іншими експертами, тож авторка не перейшла межу". Водночас можна знайти й коментарі про те, що Ольга сприймає свою книгу "лише як комерційний проєкт, який потрібно видати якомога швидше". Дехто вважає, що прохання до штучного інтелекту розвинути історію – це вже надто сильне втручання у творчий процес.

Також Токарчук зазначила, що її новий проєкт, ймовірно, стане останнім у її карʼєрі, оскільки сучасний книжковий ринок фактично не дозволяє авторам економічно окупити багаторічну роботу над великими романами. Новий роман Ольги Токарчук має вийти друком восени 2026 року.

Ольга Токарчук – польська письменниця та активістка. Вона стала першою польською авторкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури 2019 року за оповідальну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя. У 2018 році Ольга отримала Міжнародну Букерівську премію за роман "Бігуни".





Джерело