Допіру, пітятко і кияхи: про що був Радіодиктант національної єдності

Відбувся цьогорічний традиційний Радіодиктант національної єдності. Авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а начитувала диктант акторка Наталія Сумська.

Текст під назвою "Треба жити!" Кузнєцової закликає українців продовжувати жити попри всі незгоди та горя, які наразі переживаємо. Насолоджуватися приємними моментами життя й дозволяти собі переживати власні емоції.

Перше речення диктанту відсилається до п'єси Леся Подерв'янського, але з певними, притаманними Євгенії Кузнєцовій, змінами: "Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать Пса Патрона".

Також в диктанті з'явилися кілька слівт з різних українських діалектів та говірок, зокрема:

"Сукні з лелітками" – тут згадують про блискучі цяточки, кружальця, якими прикрашають одяг, які нерідко називають також "паєтками".

"Пітятко" – маленьке курчатко, як його називають закарпатським діалектом. Про це в етері Українського радіо підказала слухачам акторка Римма Зюбіна, що цьогоріч також долучилася до написання диктанту.

"Допіру" – діалектний прислівник, що означає "Тільки що, щойно"

"Кияхи" – діалектне слово, яким позначають качан кукурудзи.

Також у тексті диктанту Євгенія Кузнєцова згадує про балістичні ракети, дрони та абревіатуру РЕБ – радіоелектронна боротьба, яку застосовують для переваги у бойових умовах.

Виникає у диктанті й вираз "скніти у вічній гризоті", що буквально означає безсенсовно жити у постійних душевних муках.

Про радіодиктант 2025

Кузнєцова розповідала в інтервʼю Радіо Культура, що певною текст до диктанту відрізнятиметься від тем, розкритих у її книжках.

"Головне – відчуття доречності. Я не уявляю своїх текстів без гумору, але цього разу мені трохи страшно обрати саме такий тон. Тому хочу розділити відповідальність із науковою редакторкою або редактором диктанту – вони допоможуть вирішити, чи це буде доречно. Часто, коли я жартую на "чорні" теми, мені справді страшно. Страшно, як відреагує аудиторія, чи не травмує когось. Бо навіть якщо це про блекаути чи інші воєнні реалії – усе це трагічно, але іронія для мене єдиний спосіб це переживати", – додала Євгенія Кузнєцова. Євгенія Кузнєцова – українська письменниця, перекладачка, докторка філософії. Євгенія є авторкою книжок "Спитайте Мієчку", "Готуємо в журбі", дослідження "Мова-меч: як говорила радянська імперія" та роману "Драбина", який визнано Книгою року ВВС-2023.

Цього року новий роман Євгенії "Вівці цілі" увійшов до довгого списку Книги року ВВС.

Радіодиктант національної єдності – це щорічна акція Суспільного Мовлення на підтримку розвитку та поширення української мови.

Він відбувається відбудеться у День української писемності та мови. Учасники слухають диктант у прямому ефірі на телебаченні, радіо та інтернет-платформах, а потім можуть перевірити свої тексти самостійно або надіслати їх на перевірку фахівцям.





