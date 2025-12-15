Тріумф одеських бійців на Чемпіонаті України з ушу в Броварах

Черговими яскравими перемогами відзначилася збірна Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL на Чемпіонаті України з ушу серед дорослих, юніорів та юнаків (кунфу, таолу, саньда), що відбувся у місті Бровари.

На престижних всеукраїнських змаганнях команду Одещини гідно представили вихованці Боксерського клубу, клубу єдиноборств «Академія Боксу» та Kogan Team. За підсумками чемпіонату наші спортсмени вибороли вражаючий медальний доробок — 6 золотих, 6 срібних та 4 бронзові нагороди, підтвердивши високий рівень підготовки та справжній бійцівський характер.

Справжнім героєм турніру став Максим Ляшевський, який здобув два чемпіонські титули у розділах Саньда та Лайт Саньда. Впевнено виступив і Сашко Ткачук, ставши чемпіоном України у Саньда та срібним призером у Лайт Саньда. Два «золота» до скарбнички команди приніс і Костянтин Суружий, який також став дворазовим чемпіоном України у цих розділах.

Високі результати продемонстрували Дмитро Ковалько (золото — Лайт Саньда, срібло — Саньда), Олександр Поскочін та Олександр Ляховецький, які двічі піднімалися на срібний п’єдестал. Бронзовими призерами чемпіонату стали Андрій Ляховецький та Єлисей Каргальцев, кожен з яких виборов по дві бронзові нагороди у Саньда та Лайт Саньда.

Щиро вітаємо спортсменів із чудовим результатом та новими підкореними вершинами! Слова подяки — тренерам Наталії Коган, Павлу Батрину, Святославу Барашеву, Вадиму Нікітюку, Олегу Гуті, а також менеджменту, батькам і всім уболівальникам за підтримку та віру в команду.

Окрема вдячність базовій федерації на чолі з Валентином Федоровим та Тетяною Федоровою, а також за високий рівень організації змагань і постійну натхненну співпрацю — Українській та Одеській федераціям ушу, заслуженим тренерам України Олегу Чуканову, Леоніду Борисову та Олександру Бережному.

Одещина знову довела: її бійці — серед найсильніших в Україні! 💪🥋



