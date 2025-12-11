Одещина серед кращих на Чемпіонаті України з К-1

За підсумками Чемпіонату України з К-1, що відбувся у місті Буча, представники Одещини були відзначені особливими нагородами за високий рівень майстерності та яскраві виступи.

У віковій категорії 14–15 років спеціальними відзнаками нагородили спортсменок, які продемонстрували силу характеру, технічність і справжній бійцівський дух. Кубок від Президента Всеукраїнської федерації К-1 отримала представниця Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL Ангеліна Замко (СК «Самсон», тренер — Денис Прилип’як). Ця нагорода вручається спортсменам, які не лише досягають високих результатів, а й уособлюють ключові цінності спорту — дисципліну, сміливість та відданість справі.

Визнання отримали й наставники. Старшому тренеру збірної Одеської обласної федерації К-1 Віктору Стасюку (клуб «Оутсрайк») присвоєно звання «Кращий тренер з К-1 серед дорослих» від Всеукраїнської федерації К-1.

Вітаємо спортсменку та тренера із заслуженим визнанням і бажаємо нових перемог на всеукраїнських та міжнародних аренах! 🇺🇦



